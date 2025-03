Comenta Compartir

Te lo digo sin preámbulos. Tengo muchos defectos pero nunca me he consentido debilidades marxistas, utópicas ni igualitarias. Creo en la propiedad privada a saco. ... Lo mío es mío, pero si te empeñas en que lo tuyo también sea mío, pues oye, genial. Creo que si no te quieres tú, nadie te va a querer. Y sobre todo creo que cada palo aguante su vela. Llámame loca pero seguro que la peña piensa lo mismo que yo, pero no te lo van a decir ni aunque amenaces contagiarles el coronavirus. Yo no te engaño, pero este estúpido empeño mío en decir lo que pienso y en responder a preguntas que nadie me ha hecho, es mi mayor defecto y mi perdición. Pero no me importa, pienso seguir así. Además estoy encantada con esta columna, aunque solo sea por la pasta que me ahorro en psiquiatras.

Y aun así te confieso que no entiendo nada, tío. Te dicen que eres libre, que puedes pensar y decir lo que quieras, comer lo que te dé la gana y votar a quien te salga de la minga, pero es mentira. Léete la letra pequeña y no seas pardillo. Podrás decir lo que quieras siempre que recites mantras y consignas progres. Tampoco podrás comer lo que quieras. No te van a dejar saborear a gusto un buen sopicaldo gelatinoso de murciélago. Y lo de votar, me parto la caja, tú meterás el voto en la urna, luego ellos ya se repartirán la jugada. ¿Qué clase de democracia es esta?. Menos mal que todavía no existe la igualdad y las tías podemos ser quedonas y vacilonas con los tíos y susurrarles al oído «Guauu, bizcochito, por ti rompo la dieta». De tía a tío no es acoso. Aprovéchate que nosotras lo valemos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión