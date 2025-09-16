Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La acusada, durante la jornada inicial del juicio. Ignacio Pérez

«La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»

Las familias relatan en el juicio las dudas que tenían sobre si realmente la acusada había administrado los sueros a sus hijos y la gran rapidez con la que lo hacía. Algunas madres le trasladaron sus dudas a la propia sanitaria en consulta

Terry Basterra

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:54

Varias de las madres y padres que han testificado este martes en el caso de la 'enfermera antivacunas' han asegurado que «en ningún momento vimos ... a la sanitaria preparar los sueros y cargarlos» antes de inocularlos a sus hijos. Según han indicado en la Audiencia de Bizkaia, la procesada manipulaba la jeringuilla y las soluciones de espaldas a las familias. «Ocultaba» este proceso y mostraba las inyecciones ya preparadas para ponerlas a los niños. A estos se sumaba que todo lo hacía «muy rápido», sobre todo el momento del pinchazo, la inoculación y su depósito en una basura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  5. 5 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  6. 6 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  7. 7 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  8. 8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  10. 10 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»

«La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»