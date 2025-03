Un encapuchado abandona muerta y en silla de ruedas a una mujer frente a un hospital en Jaén Se trata de una persona de unos 80 años y que no es originaria de Jaén

Mujer mayor, de unos 80 años, no nacida en Jaén y sin aparentes signos de violencia. Son los datos compartidos por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que respondía a preguntas de los periodistas sobre el caso que tiene a la ciudad en vilo por el abandono del cuerpo de una mujer en las Urgencias del Hospital Metropolitano de Jaén este martes.

La mañana del miércoles ha concluido la autopsia, del que se espera un informe preliminar que aclare las causas del fallecimiento. Por el momento, se ha podido identificar a la fallecida, destacando que no es de Jaén y que no mostraba haber sufrido una muerte violenta, al menos no había sangre ni heridas mortales a primera vista.

La Policía Nacional, que se encarga del caso, ha realizado «un trabajo muy arduo», tal como indica Fernández, pues la identificación de la víctima «ha sido realmente complicado».

«Pero, lógicamente, la investigación, para continuar con una cierta solidez, tiene que tener los resultados de la autopsia», ha afirmado el subdelegado. De este modo, los agentes están «investigando sobre los datos de la autopsia y sobre el resto de indicios que pueda tener». Así se trata de avanzar en las pesquisas que aclaren cómo llegó la mujer al hospital y en qué circunstancias se produjo la muerte.

«Hasta ahora es que no tenemos delito. No podemos hablar de delito como tal en el momento en que estamos de la investigación», ha manifestado Fernández, quien ha incidido en que «los primeros indicios no eran de violencia, ni muchísimo menos, más allá de lo que pueda decir la autopsia».

Además, por parte de los agentes «se están viendo unas cuestiones visuales también relacionadas con algunas cámaras y algunos otros indicios que van a continuar investigando durante el día». De esta forma, se ha mostrado expectante sobre la investigación de la Policía Nacional, a la que ha agradecido la labor.

Las primeras pesquisas mostrarían que la mujer llevaría muerta, al menos, desde por la mañana, al menos que no se trataría de un fallecimiento reciente. Se esperan los resultados del médico forense encargado del caso.

«Sorprendente»

Por otra parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha afirmado que está pendiente de la investigación sobre el hallazgo, este martes, del cuerpo sin vida de una mujer en una silla de ruedas en la puerta de Urgencias del Hospital Metropolitano. Un hecho «sorprendente» que «en nada representa al día a día y a la hospitalidad en la ciudad».

«Están en investigación y, por tanto, hasta el momento, no tenemos más información. Pero creo que es un hecho anómalo y, lógicamente, que habrá que esperar a los resultados y cuál ha sido la causa de este fatal incidente», ha comentado. En este sentido, Millán ha calificado este hecho como «sorprendente» y ha añadido que en «nada representa al día a día», a «la hospitalidad» y el «civismo en la ciudad de Jaén».

Fue sobre las 13:15 horas cuando se recibió aviso en el teléfono del 112 sobre el hallazgo de una mujer fallecida en urgencias del Hospital Metropolitano de Jaén. Los testigos habrían relatado que un hombre con el rostro cubierto, capucha y guantes, salió de un coche -que se está tratando de localizar-, cogió una silla de ruedas del centro sanitario, regresó al vehículo, montó a la fallecida y la dejó en urgencias para, a continuación, abandonar el lugar.