Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Departamento de atención al cliente de una empresa R.H.

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

La mayoría del Congreso respalda la ley que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Comenta

El pleno del Congreso de los Diputados aprobará en pocos días la ley que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre ... otras cosas, acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  8. 8

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos