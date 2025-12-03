Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Empieza en Burgos la obra del trazado que conectarála 'Y' vasca con Madrid

Octavio Igea

San Sebastián.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

«Las obras del trazado que conectará la 'Y' vasca con Burgos, y por extensión con Madrid, ya están en marcha. Han sido necesarias más ... de dos décadas de trámites administrativos previos y dos revisiones del proyecto original para llegar a esta semana en la que las máquinas han empezado con el movimiento de tierras entre Pancorbo y Ameyugo, el primero de los seis tramos en los que se ha dividido el ramal que enlazará Vitoria y la capital burgalesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  7. 7 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Empieza en Burgos la obra del trazado que conectarála 'Y' vasca con Madrid

Empieza en Burgos la obra del trazado que conectarála &#039;Y&#039; vasca con Madrid