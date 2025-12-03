Empieza en Burgos la obra del trazado que conectarála 'Y' vasca con Madrid

«Las obras del trazado que conectará la 'Y' vasca con Burgos, y por extensión con Madrid, ya están en marcha. Han sido necesarias más ... de dos décadas de trámites administrativos previos y dos revisiones del proyecto original para llegar a esta semana en la que las máquinas han empezado con el movimiento de tierras entre Pancorbo y Ameyugo, el primero de los seis tramos en los que se ha dividido el ramal que enlazará Vitoria y la capital burgalesa.

Pese a que no será hasta bien entrada la próxima década cuando todo el corredor de alta velocidad entre Euskadi y Castilla y León quede culminado, casi 100 kilómetros cuya ejecución va a requerir una inversión pública que se acercará a los 1.500 millones, la llegada de las primeras excavadoras supone un hito simbólico. Aunque los gobiernos central y vasco consideraban hasta hace nada imprescindible que los plazos de ejecución del trazado entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián estuvieran acompasados con el de su extensión hacia la meseta no va a ser así.

Si no hay nuevos retrasos, la 'Y' vasca podría entrar en funcionamiento antes de 2030, lo que obligará al TAV a circular entre Álava y Burgos por la vía convencional durante un tiempo indefinido, haciendo un cambio de trazado en Miranda. Significa que los convoyes avanzarán desde allí a una velocidad mucho menor de los 300 kilómetros que podrán alcanzar hasta la capital burgalesa, donde funciona el AVE desde el verano de 2022.

El Ministerio de Transportes adjudicó hace ya algunos meses los trabajos del Pancorbo-Ameyugo. Y empieza a haber movimiento, según adelantó el 'Diario de Burgos'. Se trata de un pequeño tramo de apenas 8,4 kilómetros pero es el más complicado de todo el tramo Burgos-Vitoria. Su presupuesto inicial es de 391 millones y los propios ingenieros han subrayado su «altísima complejidad constructiva».