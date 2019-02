Emakunde presentará la nueva propuesta de ley de violencia de género el próximo 6 de marzo Manifestación contra la violencia machista en Donostia. / ARIZMENDI El lehendakari justifica el retraso en la elaboración del texto afirmando que se ha utilizado «el tiempo necesario para realizar un trabajo de calidad» A. S. J. Sábado, 23 febrero 2019, 08:24

La nueva ley que regulará la violencia de género en Euskadi está más cerca de ser una realidad. El lehendakari Iñigo Urkullu afirmó ayer en el pleno de control del Parlamento Vasco que el anteproyecto de ley se presentará el próximo 6 de marzo en el consejo de dirección de Emakunde. En respuesta a la parlamentaria popular Laura Garrido, quien pidió explicaciones por el retraso en la regulación de esa nueva normativa, -se trata de uno de los principales compromisos del Gobierno de Urkullu en esta legislatura-, el lehendakari justificó la demora en que se había empleado «el tiempo necesario para elaborar un trabajo de calidad».

El jefe del Ejecutivo vasco explicó que el pasado 9 de enero «finalizó el proceso de trabajo de evaluación de los estándares de calidad» en la atención a mujeres víctimas de violencia, «un trabajo que hemos realizado en colaboración con varias agencias de naciones unidas, y que ha servido para identificar los principales retos de futuro». Las conclusiones de dicho estudio «han permitido mejorar la nueva propuesta normativa, que se presentará en el próximo consejo de dirección de Emakunde el próximo 6 de marzo», anunció.

Urkullu afirmó durante su intervención que se va a «reforzar y ampliar» la actual normativa y que para ello Euskadi cuenta con «cimientos sólidos, con marco legal, con experiencia en igualdad y con personal técnico especializado. Y sobre estos cimientos el anteproyecto de ley actualmente en elaboración supondrá un paso más y reforzará las medidas desarrolladas, tanto en la atención y prevención ante la violencia contra las mujeres, como en otros aspectos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres». La nueva ley sustituirá a la actual Ley de Igualdad, vigente desde hace una década, en la que se recoge un apartado dedicado a la violencia machista.

Mejoras en los juzgados

La violencia contra las mujeres también fue protagonista en otro de los puntos del día en el pleno de control celebrado ayer en Vitoria. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Eukene Arana, preguntó por el compromiso adquirido por el Gobierno Vasco para mejorar las condiciones de los juzgados de violencia de género, recordando la moción aprobada en el pleno en la que se establecía la elaboración de un plan especial. «Es una irresponsabilidad sensibilizar y generar mecanismos para la denuncia, para que luego no existan los medios suficientes para no revictimizar a las mujeres», señaló Arana, quien denunció que en los juzgados de violencia contra la mujer sufren «sobrecarga de trabajo y no cuentan con las infraestructuras adecuadas, lo que genera situaciones como que la víctima tenga que compartir espacio con el agresor».

Miembros de la judicatura vasca están recibiendo formación específica sobre violencia machista

La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, respondió que se están realizando actuaciones «para proveer de medios a la administración de Justicia, dotar a los funcionarios de los recursos necesarios y facilitar a las víctimas condiciones que permitan evitar la revictimización». Asimismo explicó que se está dotando de formación específica en la materia «a todos los miembros de la judicatura», así como a «los trabajadores del Departamento de Trabajo y Justicia». Respecto a las víctimas, afirmó que «se está reforzando la colaboración con la Justicia con la creación del servicio de acompañamiento integral».