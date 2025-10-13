Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

Emakunde está analizando un presunto caso de «acoso sexual» que se habría producido este verano en el polémico campamento de Bernedo organizado por Sarrea. Así ... lo ha confirmado este lunes la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, a preguntas de este medio.

«La segunda quincena de septiembre se recibieron tres escritos consecutivos y la documentación fue dirigida al servicio de Defensoría para ser analizada», ha relatado, confirmando así la información proporcionada por la consejera Nerea Melgosa en el Parlamento vasco el pasado viernes cuando aseguró que Emakunde había tenido constancia de tres quejas. Se suman a las 19 denuncias que ya existen relativas al udaleku. De estas al menos dos son por presuntas agresiones sexuales y en una se acusa a los monitores de no actuar. El resto recogen supuestos delitos contra la libertad sexual, incluyendo coacciones y exhibicionismo.

«Como sabéis Emakunde tiene un servicio de Defensoría que se encarga de analizar las quejas y tiene un trabajo muy enfocado en analizar los posibles casos de discriminación por razón de sexo, incluidos posibles casos de acoso sexual», ha explicado Elgarresta. De los tres escritos sobre Bernedo, Emakunde decidió abrir una investigación por uno de ellos, en concreto «por un caso de acoso sexual» que se habría producido este verano en las instalaciones de las colonias. La directora de este organismo autónomo del Gobierno Vasco no ha aportado más detalles ya que en estos momentos la situación se está todavía analizando.

Los otros dos escritos se centraban en cuestiones de otro tipo como «organización o cuestiones sanitarias que están fuera de las competencias de Emakunde». En ambos casos «esas cuestiones se tienen que derivar a los organismos competentes y es lo que se ha hecho», ha zanjado Elgarresta.