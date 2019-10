Elkarlanean fokua jarrita hasi dute hizkuntza gutxituen kongresua Irekia NPLD-Coppieters campusak hizkuntza gutxituen aktibazio esperientziak aztertuko ditu. Katalana, friulera, frisiera, galesera, galegoa, ladinoa, bretoiera, suediera, irlandera eta euskara dituzte hizpide DV Donostia Jueves, 17 octubre 2019, 13:17

Europa mailan hizkuntza ez hegemonikoen arteko elkarlana bultzatzearen garrantzia nabarmendu du Bingen Zupiriak Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sare Europarrak (NLPD), Coppieters Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak antolatutako NPLD-Coppieters campusaren irekieran. Donostian ari dira egiten, Kataluniako Generalitatearen, Galesko Gobernuaren eta Frisiako probintziaren babesarekin; bertaratutakoek hizkuntza gutxituen erabilera soziala aktibatzeko esperientziak aurkeztu eta eztabaidatuko dituzte.

'Activating the social use of minority languages' (Hizkuntza gutxituen erabilera soziala aktibatuz) izenburupean, ostegunean eta ostiralean, hainbat hizkuntza komunitateko ordezkarien bilgune izango da Miramar jauregia: katalana, friulera, frisiera, galesera, galegoa, ladinoa, bretoiera, suediera, irlandera eta euskara.

Campusaren irekiera ekitaldia goizean izan da eta bertan parte hartu dute Markel Olano Gipuzkoako diputatu Nngusiak, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Bethan Webb NPLDko lehendakariordeak eta Iñaki Irazabalbeitia Coppieters Fundazioko kideak.

Hizkuntza politiken plangintzan ardura duten ordezkariak bilduko dira topaketan, bai eta hizkuntza gutxituen arloan lan egiten duten askotariko erakundeetako kideak ere, besteak beste, elkarteak, unibertsitateak edo ikerketa zentroak. Helburua da leku ezberdinetan hizkuntza gutxituen erabilera soziala aktibatzeko egiten ari diren esperientziak aurkeztea eta eztabaidatzea. Era berean, parte hartzaileentzat elkargunea izateaz gain, hizkuntza politiken planifikazioaren eta ebaluazioaren inguruan praktika onak partekatzeko espazioa ere izango da campusa.

Bi egunetako saio monografikoa izango da, euskal, katalan eta galestar esperientzia ezberdinekin. Campusaren hasierako zatian, parte hartzaileek Euskaraldia aurkeztu eta aztertu dute ikuspuntu ezberdinetatik: proiektuaren oinarri teorikoa, diseinua eta metodologia, komunikazioa, koordinazioa eta abar. Bigarren zatian, katalana izan da aztergaia, batez ere, negozioen munduan duen erabilera. Amaitzeko, hirugarren zatian, galesa izan da hizkuntza protagonista, izan ere, familia barnean ematen diren aktibazio esperientziak aurkeztu dituzte, belaunaldi ezberdinen artean hizkuntza transmititzeko orduan.

Mugaz gaindiko lana

Eguerdian prentsaurrekoa egin dute Miramar jauregian bertan, programa osoaren berri emateko. Agerraldian, Europa mailan hizkuntza ez hegemonikoen arteko elkarlana bultzatzearen garrantzia nabarmendu du Zupiriak: «Euskararen inguruko elkarlana funtsezkoa izan da euskararen biziberritze prozesuan. Azken urteotan, lankidetza hori bereziki bizia eta sakona izaten ari da, eta erakusten ari zaigu beste erakunde batzuekin eta euskalgintzarekin lan eginez indartsuagoak garela«.

Dena den, egungoa bezalako testuinguru globalizatuan, Zupiriak esan du «beharrezkoa» dela elkarlan hori «gure mugetatik haratago eramatea» eta Europak «lehentasuna» izan behar duela estrategia horren barruan. «Beste hizkuntza eta kultura askorekin partekatzen ditugu kezkak eta asmoak. Azken hamarkadetan euskararen inguruan bultzatu dugun lana beste hizkuntzentzat erreferentzia izan daitekeen modu berean, beste esperientzia batzuetatik asko ikas dezakegula uste dugu. Horregatik, hain zuzen ere, oso garrantzitsuak dira egunotan Donostian dugun foroaren modukoak», azaldu du.

NPLD-Coppieters campusaren bigarren edizioa da Donostiakoa; lehenengoa Udinen egin zen iaz, Friulin (Italia iparraldea), eta hizkuntza politiken planifikazioa eta ebaluazioa izan zituen gai nagusi. Bertan 17 hizkuntza komunitateko 54 ordezkari bildu ziren (irlandera, galesera, friulera, mochenoa, zinbriera, ladinoa, sardiniera, euskara, katalana, suediera, finlandiera, frisiera, korsikera, okzitaniera, galiziera, breotiera, italiera). ARLeF (Friulerarako Eskualde Agentziak), NPLD sareak eta Coppieters Fundazioak antolatu zuten lehengo edizio hura, Udineko Unibertsitatearen babesarekin.