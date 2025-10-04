Elhuyar Zientzia Azokan izena emateko epea zabalik
Ikasturtean zehar 12-18 urte bitarteko gazteek egindako zientzia eta teknologia-proiektuak erakutsiko dituzte 2026ko maiatzaren 6tik 9ra Bilboko Areatzan
J. A.
Larunbata, 4 urria 2025, 11:18
2026ko maiatzaren 6tik 9ra Bilboko Areatzan egingo den Elhuyar Zientzia Azokan izena emateko epea zabaldu dute jada. Euskal Herriko ikastetxe guztietako DBHko eta Batxilergoko gazteek parte har dezakete azokan. «Zientzia eta teknologiako proiektuak ezagutarazteko eta euskararen erabilera sustatzeko ere bada», azpimarratu dute.
Ikasleak berek erabakitako gaien inguruan arituko dira talde-lanean, guztiak ere Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH) lerrokatuta, hala nola, Osasuna eta ongizatea, Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, Hiri eta komunitate jasangarriak, Industria, berrikuntza eta azpiegitura eta, azkenik, Klimaren aldeko ekintza. Erronka globalei buruz hausnartuko dute, eta irtenbideak proposatu dituzte, beren ingurune hurbilenetik abiatuta. Ikuspegi horri esker, curriculumeko edukietan sakontzeaz gain, etorkizun bidezkoago eta jasangarriagoa eraikitzeko izan dezaketen arduraz jabetuko dira ikasleak.
Ostean, lau egunetan zehar, 12-18 urte bitarteko DBH eta Batxilergoko gazteek ikasturtean zehar garatutako zientzia eta teknologiako proiektuak aurkeztuko dituzte.
Ikertzaileen laguntza, funtsezko zutabea
Urtero bezala, gazteek benetako profesionalen laguntza jaso ahal izango dute euren proiektuak garatzeko. Izan ere, Euskal Zientzia eta Teknologia sareko 200 ikertzailek baino gehiagok eman dute izena gazteei laguntza eskaintzeko. Horietatik % 60 emakumeak dira. Interesa duten ikertzaileek oraindik ere aukera dute aurtengo edizioan parte hartzeko.
Eusko Jaurlaritza, FECYT-Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa, Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua eta Erabi dira azokaren babesleak.