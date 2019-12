El efecto negativo de cenar un yogur o fruta, según los expertos Estos alimentos, tomados justo antes de dormir, no ayudan a perder peso Jueves, 26 diciembre 2019, 09:33

Al contrario de lo que la mayoría de gente cree, cenar fruta o un yogur no ayuda a adelgazar. Tal y como afirma la dietista-nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria Mariana Álvarez , «si conseguimos perder peso cenando yogur y/o fruta será porque hemos conseguido tomar menos calorías que las que consumimos», pero lo importante sería «la alimentación a lo largo del conjunto del día, no en una sola comida».

De acuerdo con Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), «si me propongo tomar fruta por la noche porque pienso que es más saludable o que me va a ayudar a adelgazar, me estoy confundiendo. Si además pienso que cuanta más tome, mejor, aún es mayor mi error. Un plato de verduras puede tener las mismas calorías que una pieza grande de fruta y las dos opciones pueden ser saludables. A veces, incluso, puede ser más saludable el plato de verduras que la pieza de fruta. Los nutrientes que aportan son diferentes y es importantes varias para aportar al organismo toda la gama de nutrientes presentes en la naturaleza».

«Teniendo en cuenta que la nutrición ha de ser personalizada, podría darse el caso de que hubiera algún paciente con una situación particular que requiera adaptar su alimentación por el motivo que sea (ritmo de vida, viaje, disponibilidad de alimentos en el momento de la cena, etc.) a este tipo de práctica o recomendación», cuenta la nutricionista Mariana Álvarez

¿Cuántas calorías se necesitan en la cena?

De esta forma, cenar fruta o un yogur podría ser negativo si con ello se rebasa el máximo del 20% de calorías del día recomendadas para la última ingesta antes de dormir. Según la dietista Alma Palau, «las fórmulas más utilizadas para realizar este cálculo son las de Harris Benedict, revisadas por última vez en 1990, una para hombres y otra para mujeres, en las que se incluyen las variables del peso, la altura y la edad. Estas fórmulas calculan el gasto metabólico basal, es decir, las calorías necesarias para mantenernos en el peso actual estando en reposo, y este resultado se debe multiplicar por el factor de actividad física».

«En planes de pérdida de peso, a este resultado final, se le puede restar hasta 500 calorías diarias para diseñar una dieta que nos ayude a adelgazar, y que se irá reajustando durante todo el tratamiento que puede durar entre 6 y 18 meses. En una dieta de 2.000 calorías diarias, la cena debería aportar unas 400 calorías», desvela Alma Palau.