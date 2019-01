Uriarte pide que la reforma de la Lomce permita desarrollar el sistema educativo vasco Uriarte y Celaá se saludan al inicio de la Conferencia sectorial de Educación. / EP La consejera vasca ve positiva la modificación de la ley Wert pero pide que se respeten las competencias autonómicas TERESA FLAÑO Miércoles, 9 enero 2019, 19:36

La reforma de la Lomce llegará al Congreso el mes que viene, con la incorporación de las propuestas que trasladaron las diferentes comunidades a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar en Madrid.

La consejera vasca Cristina Uriarte comentó que «todos somos conscientes de lo que ha significado la Lomce estos últimos años. Ha supuesto una injerencia en nuestras competencias, una recentralización». Por esa razón calificó de positivo que «nos hayan presentado una propuesta de un anteproyecto que intenta paliar los aspectos más lesivos» de la ley Wert «porque nos ayuda a seguir trabajando en nuestro sistema educativo».

A pesar de ver, en principio, con buenos ojos las modificaciones, la consejera de Educación planteó a la ministra una serie de aspectos «a tener en cuenta». Una de sus preocupaciones está relacionada con el tratamiento de las lenguas cooficiales y por ello pidió «que se respete el desarrollo normativo que nos da nuestro propio estatuto de Autonomía».

Una de las modificaciones más significativas de la nueva reforma educativa plantea la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que sean las comunidades autónomas en las que hay una lengua cooficial quienes la gestionen. Esta supresión afectará, entre otros aspectos, a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.

Esta parte de la reforma de la Lomce no afecta al sistema educativo vasco. En la anterior legislatura, el Ejecutivo de Urkullu presentó un recurso contra esa ley ante el TC. A pesar de no retirarlo, llegó a un acuerdo parcial con el Gobierno central porque demostró que en los planes de estudio vascos había una proporción razonable de lengua castellana y el euskera, de manera que el alumno podía adquirir el dominio de ambos idiomas a través de tres modelos A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera), a diferencia de Cataluña que cuenta con un único modelo educativo de inmersión lingüística. Además, también se reconocía que en el sistema vasco se da un tratamiento análogo en todas las etapas educativas a las asignaturas de euskera y literatura y lengua castellana y literatura. Con el pacto, el Gobierno central aceptaba que el País Vasco no tiene limitación para establecer la carga lectiva de cada una de estas asignaturas dentro de la norma básica.

Singularidad

Al termino de la reunión, que tuvo una duración de cuatro horas, Uriarte incidió en la necesidad de que se respeten las competencias de educación «debido a su singularidad y que están recogidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía».

En el transcurso de la Conferencia Sectorial de Educación, las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron la retirada del texto de la reforma y que el gobierno retome la senda del pacto educativo y el diálogo. Algunos de los representantes de este partido, como el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, plantearon la posibilidad de recentralizar algunas competencias en materia educativa y reforzar el papel del Estado. «Me parecen peticiones que van hacia atrás, que son retrógradas y sirven a un propósito controlador y coyuntural en relación con lo que es hoy en día una meta política general, más que servir a los propósitos de la educación», declaró Isabel Celaá.

La ministra destacó el «alto grado de apoyo» con el que cuenta su anteproyecto para la nueva ley educativa, aunque no precisó qué formaciones políticas le respaldan. También anunció que al texto incorporará propuestas de las comunidades autonómicas y 71 enmiendas del Consejo Escolar del Estado.