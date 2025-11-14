Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta
En el curso 2019-2020, Tknika incorporó a sus instalaciones laboratorios BIOTk que desarrollan diversas disciplinas. Iñigo Royo

Tknika cumple 20 años como motor de la innovación en la FP vasca

El centro de Errenteria celebra su aniversario con una jornada de puertas abiertas en la que se ha reivindicado su papel clave en la formación tecnológica y la colaboración entre la educación y la empresa

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

Tknika ha celebrado este viernes su 20 aniversario con una jornada de puertas abiertas en la que cerca de un centenar de representantes de centros ... de Formación Profesional, instituciones y entidades colaboradoras visitaron sus instalaciones en Errenteria. La cita, presidida por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, acompañados del personal del centro, ha sido una muestra que ha permitido mostrar de primera mano el trabajo que el centro de innovación aplicada desarrolla junto a la red de FP vasca, además de haber podido repasar las claves que han marcado su evolución desde su creación en marzo de 2005.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Medio centenar de desalojados por un incendio ya controlado en la subida al faro de Hondarribia
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  7. 7 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tknika cumple 20 años como motor de la innovación en la FP vasca

Tknika cumple 20 años como motor de la innovación en la FP vasca