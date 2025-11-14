Tknika cumple 20 años como motor de la innovación en la FP vasca

Tknika ha celebrado este viernes su 20 aniversario con una jornada de puertas abiertas en la que cerca de un centenar de representantes de centros ... de Formación Profesional, instituciones y entidades colaboradoras visitaron sus instalaciones en Errenteria. La cita, presidida por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, acompañados del personal del centro, ha sido una muestra que ha permitido mostrar de primera mano el trabajo que el centro de innovación aplicada desarrolla junto a la red de FP vasca, además de haber podido repasar las claves que han marcado su evolución desde su creación en marzo de 2005.

En estas dos décadas, el centro se ha convertido en uno de los grandes impulsores de la transformación de la FP en Euskadi. Parte de ese recorrido lo explicó su actual directora, Pili Alonso, quien definió la principal aportación del Tknika como «la generación de cultura. Cultura de captación de conocimiento, de trabajo en red y de estrecha colaboración entre agentes educativos y empresariales. Colaborando somos más fuertes que caminando de manera individual», afirmó. Alonso insistió además en el carácter flexible del proyecto: «Aquí nada está escrito. Asumimos riesgos y aprendemos incluso de los proyectos que no salen como esperábamos».

Durante la visita, los asistentes y todas las instituciones han podido recorrer algunos de los espacios del edificio situado en Errenteria. Laboratorios de automatización, telecomunicaciones o mecanizado de alta precisión, así como aulas equipadas con tecnología interactiva y sistemas de simulación son solo algunas de las salas de conocimiento, estudio e innovación que se han recorrido en la visita, y que explican parte del trabajo que Tknika realiza con los centros de FP para anticipar tendencias tecnológicas y trasladarlas al aula a través de proyectos de transferencia.

El centro ha actuado durante estos años como un nodo estratégico que conecta educación y empresa, impulsando iniciativas en ámbitos como la fabricación avanzada, la digitalización industrial, las energías renovables, la acuicultura o la inteligencia artificial aplicada. Este modelo de colaboración ha contribuido a situar al sistema vasco de FP como uno de los referentes europeos por su capacidad de adaptación y su alineación con las necesidades reales del tejido productivo. Y es que, tal y como ha recalcado Pedrosa, «la Formación Profesional vasca es un modelo de éxito que continúa creciendo. Vuestro trabajo diario, vuestro conocimiento y vuestra implicación han hecho posible que este proyecto sea lo que es hoy».

Próximos retos

De cara al futuro, Alonso situó los grandes retos de Tknika en torno a tres ejes estratégicos: una Euskadi inclusiva, digital y verde. En ese marco, subrayó la importancia de integrar la inteligencia artificial «con conciencia», promoviendo su uso ético y responsable, así como de reforzar una cultura de sostenibilidad que abarque no solo la eficiencia energética, sino también el impacto social y económico de las decisiones educativas y empresariales. Según la directora, estos desafíos exigen no solo innovación tecnológica, sino también capacidad de adaptación y colaboración constante entre centros de FP, empresas y organismos públicos.

Al mismo tiempo, la actual responsable de Tknika destacó la función actual del centro de formación como plataforma de aprendizaje y experimentación, tanto para estudiantes como para profesorado y técnicos de empresas. «Formamos a los profesionales del presente y del futuro, y lo hacemos conectando la enseñanza con la realidad de las empresas y las necesidades de la sociedad», explicó. Ese enfoque, señaló, ha permitido que proyectos de transferencia tecnológica en automatización, energías renovables o digitalización industrial se traduzcan en mejoras tangibles en las aulas y en los centros de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio.

A sus veinte años, Tknika reivindica su papel como un espacio de innovación educativa y tecnológica capaz de anticiparse a los cambios y de acompañar a la Formación Profesional vasca en los nuevos escenarios industriales y digitales. La celebración de sus 20 años de compromiso por la innovación y la FP vasca no solo ha servido para repasar logros alcanzados, también para reforzar su compromiso con la excelencia, la colaboración y la adaptación constante. Para los responsables del centreo, cada proyecto, cada laboratorio y cada curso de formación constituyen un paso más en la misión de garantizar que Euskadi cuente con profesionales cualificados, conectados con la tecnología y preparados para afrontar los retos de una sociedad en constante transformación.