Tras la pandemia, la Unión Europea financió la modernización de las infraestructuras tecnológicas de las escuelas para reducir la brecha digital EFE

Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas

El objetivo es dar un salto adelante en la digitalización del sistema mientras las centrales acusan al Gobierno de querer «controlar» a los docentes

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:19

El Departamento de Educación afronta un nuevo incendio en la red pública. Su decisión de instalar cámaras y micrófonos en las aulas de todas las ... escuelas e institutos se ha topado con el rechazo frontal de buena parte de los docentes. Steilas, principal sindicato entre el profesorado, y LAB, mayoritario en el conjunto de la red, acusan a la consejería de actuar de forma «unilateral» y de no informar previamente. La central abertzale asegura incluso que el objetivo del Gobierno es «controlar» a los docentes y ya ha pedido a los claustros que no instalen los dispositivos.

