Los sindicatos prevén un conflicto largo en los centros de iniciativa social Los sindicatos organizaron este pasado lunes una caravana de coches dentro de sus actos de protesta. / FERNANDO GÓMEZ Las centrales exigen que el Gobierno Vasco se implique en la negociación porque «ha dado a la red concertada una función de subcontrata barata» TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 23 enero 2019, 08:30

Los sindicatos avisaron ayer: «La pelea y la reivindicación puede ser que requieran de un conflicto largo y duro», en los centros de iniciativa social de la enseñanza concertada. Consideran que están recibiendo un apoyo masivo a las movilizaciones que han organizado para llevar adelante sus reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales en los centros de iniciativa social de la red concertada y por lo tanto no se van a mover de su posicionamiento inicial en la negociación por un nuevo convenio.

Unas 2.000 personas se manifestaron ayer en Vitoria, en el quinto día de paro de los ocho convocados. Al acabar la marcha, la portavoz de la plataforma sindical, Miren Zubizarreta, de ELA, aseguró que la pelota para dar soluciones y respuestas a las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa está encima del tejado de la patronal. Pero también añadió que el Gobierno Vasco «también tiene responsabilidad» porque «es el que ha decidido que el sistema educativo esté organizado tal y como está, en dos redes, y ha decidido dar a la concertada una función de subcontrata barata».

El lunes, Kristau Eskola pidió al Ejecutivo la constitución de una mesa de negociación para dar una salida al conflicto. Ayer, los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT, a través de su portavoz, señalaron que el Departamento de Educación «no se puede desentender de las condiciones en las que se trabaja» en el sector. Entienden que «el Gobierno debería tener un control sobre en qué condiciones se ofrece la educación y sobre la calidad de la misma en la red concertada», y tendrá que ver «si las patronales tienen margen suficiente para atender a las reivindicaciones de los trabajadores y si, como dicen, no tienen margen, deberán tomar cartas en el asunto». Una opinión similar tiene EH-Bildu que ayer propuso que el Parlamento exija a Educación que medie.

Pero el Ejecutivo vasco no comparte esa opinión. Ya lo dijo el lunes la consejera Cristina Uriarte y lo reiteró ayer el portavoz del Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka, quien señaló que «el conflicto en los centros de educación concertados no tiene una significación más allá de lo estrictamente laboral». Recordó que el lunes los sindicatos apuntaron que el conflicto es estrictamente laboral de forma que no corresponde mediar a Educación, sino a Trabajo que cuenta con servicios de arbitraje y conciliación.