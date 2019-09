Los sindicatos critican el sistema de sustituciones en la escuela pública vasca Educación responde que «son pequeños problemas normales en cualquier cosa que comienza» A. L. SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 septiembre 2019, 06:35

Los sindicatos han denunciado en los últimos días los «graves problemas» que está originando el nuevo sistema telemático Ordezkagune, con el que el Departamento vasco de Educación gestiona las sustituciones de los profesores de la red pública.

Representantes de ELA y LAB se concentraron ayer en Lakua, frente a la sede del Gobierno Vasco en Vitoria para denunciar «un inicio de curso caótico». Así, Jokin Zubiria, de LAB, indicó que «en las aulas siguen faltando profesores por una falta de previsión bastante contundente» del Gobierno Vasco. Aseguró que «hay muchos puestos de trabajo que no están saliendo a la adjudicación como debería, hay plazas de sustituciones que todavía no se han resuelto y el curso ya ha comenzado, y además hay profesores que no están optando a todos los puestos de trabajo que deberían».

Por su parte, la representante de ELA Ziortza Bocanegra recordó que «desde que el pasado 10 de septiembre se puso en marcha la nueva herramienta informática, Ordezkagune, para cubrir las bajas hemos recibido muchas quejas. Se está jugando con las condiciones de los trabajadores». ELA también critica que el Departamento de Educación ha empezado a utilizar este sistema sin ninguna negociación, ni explicación y de forma improvisada.

Steilas señaló ayer que «nos parece inaceptable este inicio de curso por que afecta directamente a los derechos del profesorado. Por ello hacemos un llamamiento a concentrarse en las escuelas vestidos de negro y también nos concentraremos enfrente de las delegaciones territoriales de Educación».

La viceconsejera de Administración y Servicios del Educación, Olatz Garamendi, resaltó que la aplicación permite mayor eficacia y transparencia en la gestión. Reconoció que se habían producido pequeños problemas «normales en cualquier cosa que comienza» y recordó que desde que comenzó el curso 1.200 trabajadores que no tenían plaza fija han sido llamados para dar clases a través de Ordezkagune.