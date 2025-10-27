El Sindicato de Estudiantes convoca huelga mañana contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

El Sindicato de Estudiantes (Ikasle Sindikatua) ha convocado una huelga estudiantil a nivel estatal este martes contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña, ... la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. Ha hecho un llamamiento a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán «a las 12.00 en todas las ciudades». En el caso de San Sebastián la marcha partirá del Boulevard.

El Sindicato de Estudiantes exige a través de un comunicado la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba Sandra- y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.

A su vez, reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. «Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos», ha recalcado. También demanda una educación libre de discursos de odio. Según dice, «la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas». «Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo», ha subrayado.

El Sindicato de Estudiantes ha enviado su apoyo a la familia y a los conocidos de Sandra y ha señalado que «su pérdida pudo haberse evitado». Desde su punto de vista, hay «responsables muy concretos» en este caso, la dirección del colegio -que no activó el protocolo antiacoso «para proteger el 'buen nombre' del colegio y su negocio- y la Iglesia Católica, que »barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública».