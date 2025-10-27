Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protesta contra el 'bullying' en los centros de enseñanza. EFE

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga mañana contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

Llama a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a manifestarse a las 12 del mediodía en el Boulevard donostiarra

A. I.

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:00

El Sindicato de Estudiantes (Ikasle Sindikatua) ha convocado una huelga estudiantil a nivel estatal este martes contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña, ... la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. Ha hecho un llamamiento a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán «a las 12.00 en todas las ciudades». En el caso de San Sebastián la marcha partirá del Boulevard.

