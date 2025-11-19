El rector reclama 192 millones para inversiones que eviten la degradación «irreversible» de la EHU

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha cifrado en 192 millones de euros las inversiones «imprescindibles» que precisa la Universidad para evitar una « ... degradación irreversible» de sus servicios y escapar a la «parálisis». En una comparecencia en el campus de Álava, ha presentado un extenso informe en el que se detallan las necesidades más urgentes de la institución académica.

Bengoetxea ha comparecido junto con Ixone Fernández de Labastida, Estitxu Garai y Juana Goizueta, las tres vicerrectoras de campus, y el gerente Javier Varona. Presentará el documento este miércoles en la comisión de Ciencia, Universidades e Investigación del Parlamento Vasco, con el objetivo de darlo a conocer a los grupos políticos en plena negociación presupuestaria. El Gobierno Vasco prevé destinar 426 millones a la UPV/EHU en 2026 entre la aportación ordinaria y otros conceptos. Una cantidad que el Ejecutivo ve suficiente y la Universidad, escasa.

El informe se divide en siete capítulos: digitalización, cuidado de las personas, infraestructuras, autonomía universitaria, investigación y transferencia, internacionalización y necesidades docentes y de gestión. El análisis se ha compartido con la comunidad universitaria a través varios procesos de escucha en los que ya han participado 1.100 personas. Es en esas rondas en las que el rector ha «constatado» que las necesidades son reales. «No estamos ante gastos discrecionales, sino ante inversiones imprescindibles para evitar una degradación irreversible de nuestros servicios esenciales y para garantizar que la EHU pueda cumplir con su misión académica, científica y social», ha dicho.

Además de detallar las necesidades presupuestarias, el rector ha querido confrontar las insinuaciones del consejero de Ciencia, Universidades e Investigación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que le acusó de utilizar la UPV/EHU como «ariete político». «La política de la EHU es política universitaria. Una Universidad que se dedica a la política partidista incumple su misión con la sociedad, que es impulsar el pensamiento crítico», ha afirmado Bengoetxea. «Se trata de garantizar que podemos cumplir con nuestra misión, nada más», ha añadido. Y ha abogado por «devolver el debate al ámbito universitario».

El esfuerzo inversor más importante, de acuerdo con el estudio, debería realizarse en el ámbito del «cuidado de las personas». La UPV/EHU considera que necesitaría 74,4 millones para hacer frente a las «brechas retributivas» de su personal respecto al resto del sector público vasco y superar el «bloqueo en la promoción». El personal docente e investigador de la Universidad pública vasca cuenta con salarios altos en comparación con el resto de universidades españolas. El problema es que al inicio de la carrera profesional los sueldos son bastante más bajos que en la educación no universitaria. Además, los jóvenes investigadores tardan muchos años (hasta los 40, aproximadamente) en estabilizar su puesto y promocionar.

El capítulo de personal no se refiere sólo a los docentes e investigador. También se han detectado graves carencias en cuanto a personal técnico, de administración, gestión y servicios. La recomendación es que haya uno por cada investigador, pero en la UPV/EHU hay uno por cada tres. Eso provoca fallos y cuellos de botella a la hora de realizar trámites administrativos, y es uno de los motivos, según ha explicado Bengoetxea, por los que la Universidad no ejecuta el 100% de su presupuesto, sobre todo el que tiene un carácter finalista.

Situación «preocupante»

Este martes, el consejero Pérez Iglesias, ha afirmado estar dispuesto a «hablar de dinero» con el equipo rectoral, pero también de cómo se gasta. Bengoetxea, que ve «comprensibles» las declaraciones de consejero, se ha mostrado en la misma línea. «Estamos dispuestos a hablar de en qué podemos mejorar, pero para afinar la ejecución presupuestaria necesitamos personal técnico», ha indicado.

La segunda partida más abultada en cuanto a las necesidades de la institución académica es el de infraestructuras: 42,3 millones de euros. El rector ha descrito una situación «preocupante», con un «deterioro creciente y visible» de los espacios universitarios, lo que ha provocado «la acumulación de infinidad de obras pendientes». El Gobierno vasco, de quien depende más del 70% del presupuesto de la UPV/EHU, financia muchas actuaciones a través de contratos programa, pero la Universidad reclama contar con una financiación suficiente para mantenimiento en la aportación que el Ejecutivo realiza de forma ordinaria.

En cuanto a la investigación, Bengoetxea ha insistido en que la falta de personal técnico lastra las opciones de la UPV/EHU de acceder a convocatorias estatales y europeas, para lo que necesitarían 5,5 millones. En cualquier caso, el rector ha dado un dato que considera «preocupante y significativo». «La EHU realiza alrededor de tres cuartas partes de la investigación que se hace en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que tan solo recibe en torno a la cuarta parte de la inversión pública que se destina a la investigación».

La digitalización es otro apartado que el equipo rectoral considera crítico y que agilizaría el funcionamiento de la institución. En concreto, reclama 4,7 millones para renovar infraestructuras digitales y plataformas que se encuentran «obsoletas». Todas estas inversiones, unidas al resto de capítulos, alcanzarían los mencionados 192 millones, aunque Bengoetxea ha explicado que pretenden hacer un planteamiento «progresivo» que no ha especificado.