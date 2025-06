Quejas por un «error» en el examen de Filosofía de Selectividad

Varios centros educativos vascos han elevado quejas por un «error» en el examen de Historia de la Filosofía de Selectividad. El primer ejercicio plantea dos ... textos para hacer un resumen. La opción B está extraído de 'Discurso del método IV', de Descartes. La opción A, en cambio, es un fragmento del texto de Kant 'Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?'. Es aquí donde radicó el problema. Las lecturas obligatorias de la asignatura incluían los apartados 1 a 6 de este documento, pero el fragmento incluido en el examen es el 8.

«Mientras el texto de Descartes era un mítico que todos los alumnos que hayan dado Descartes habrán visto en clase, los alumnos que han dado Kant se enfrentaban a un texto que no habían leído nunca porque no pertenecía a la lectura establecida. Esto ha hecho que algunos alumnos empezaran ya a sufrir una ansiedad terrible viendo que se enfrentaban a algo no dado en clase», denuncia la coordinadora del departamento de Filosofía de un instituto.

Otro punto que ha despertado críticas es un segundo fallo en la estructura del examen. La prueba constaba de tres ejercicios. Además del texto para resumir, había que realizar una disertación y responder a unas preguntas de teoría (dos de cuatro opciones). Las instrucciones de la prueba señalan que «en el examen se harán preguntas de los tres bloques» en los que se divide el temario, a saber: 'Del origen de la fiolosfía en Grecia hasta el fin de la antigüedad'; 'De la Edad Media a la Modernidad europea'; y 'De la modernidad a la postmodernidad'.

Pues bien, la primera pregunta pertenecen al segundo bloque, mientras que la disertación y la teoría se incluyen en el tercero. Los alumnos tuvieron que hacer una disertación sobre cómo ha evolucionado el sentido de la religión y responder a preguntas sobre Marx, Nietzsche, Simone de Beauvoir o Hanna Arendt. Es decir, que la filosofía antigua no apareció por ningún lado. Hasta la puntuación del peso de cada ejercicio en la nota final estaba mal indicada, según algunos colegios críticos con este examen.