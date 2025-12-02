Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros

En Ceuta y Melilla los docentes perciben una mensualidad superior a la vasca por los complementos por residencia fuera de la península

B. Campuzano

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:04

546 euros es la diferencia entre lo que cobra un profesor vasco y uno asturiano. La brecha salarial entre comunidades en la enseñanza pública es ... considerable y cada vez se acentúa más. Euskadi se sitúa de nuevo a la cabeza del ranking de los docentes mejor remunerados, con 2.858 euros mensuales de salario medio inicial, solo superada por Ceuta y Melilla, que alcanzan los 2.960 euros gracias al complemento de residencia. Así se desprende de un estudio publicado por UGT, que analiza las retribuciones iniciales del profesorado sin antigüedad ni cargos adicionales.

