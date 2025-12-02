Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros

546 euros es la diferencia entre lo que cobra un profesor vasco y uno asturiano. La brecha salarial entre comunidades en la enseñanza pública es ... considerable y cada vez se acentúa más. Euskadi se sitúa de nuevo a la cabeza del ranking de los docentes mejor remunerados, con 2.858 euros mensuales de salario medio inicial, solo superada por Ceuta y Melilla, que alcanzan los 2.960 euros gracias al complemento de residencia. Así se desprende de un estudio publicado por UGT, que analiza las retribuciones iniciales del profesorado sin antigüedad ni cargos adicionales.

Siempre según el estudio, vemos que Euskadi es, de hecho, la comunidad que mejor remunera a su profesorado desde 2014, manteniéndose por encima de los 2.300 euros mensuales desde entonces. En 2019 se superó la barrera de los 2.400 y desde ese año se ha producido una subida continúa anualmente.

La brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico, y en 2025 los salarios más altos han sido los del profesorado de la enseñanza pública de Euskadi, seguidos de los de Cantabria y Castilla-La Mancha. Sin embargo, Asturias, Extremadura y Cataluña se sitúan en el extremo opuesto, según reflejan los datos.

MAESTROS

Las diferencias aumentan al analizar cada cuerpo educativo. En Primaria, por ejemplo, los salarios oscilan entre los 2.858 euros de Euskadi y los 2.312 euros de Asturias y solo tres comunidades no alcanzan los 2.400 euros mensuales. En el caso de Secundaria, los sueldos son más altos. De hecho, el abanico va desde los 3.309 euros en Euskadi hasta los 2.626 euros en Asturias y en seis comunidades no llegan a los 2.800 euros.

Los profesores de Formación Profesional vascos también lideran la taba, con 3.257 euros, incluso por encima de Ceuta y Melilla a pesar del plus de residencia. En el lado contrario, Asturias se queda en 2.445 euros.

Por estas desigualdades UGT ha denunciado que, pese a los acuerdos para recuperar el poder adquisitivo y al último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % entre 2025 y 2028, «las transferencias educativas a las comunidades autónomas hagan que las subidas salariales no se apliquen de manera uniforme ni al mismo tiempo».