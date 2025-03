El profesor de Farmacia de la UPV apartado por sus mensajes en redes sociales vuelve a dar clase

El profesor de la facultad de Farmacia del campus alavés de la UPV apartado por sus mensajes «racistas, fascistas, tránsfobos y franquistas» en redes sociales ... ha vuelto a dar clase. El lunes regresó a su puesto en la Universidad después de que el caso fuera archivado.

El docente presentó una denuncia ante la Ertzaintza alegando «suplantación de identidad» y siempre ha defendido que los tuits por los que ha sido acusado no eran suyos ni representaban sus valores. Según han confirmado fuentes de la UPV a este periódico, un juzgado de Gernika ha dictaminado ahora que no se le puede identificar como el autor de esos mensajes por lo que desde el rectorado se ha informado al estudiantado de que el caso está archivado. «Teniendo en cuenta que el profesor se ha desvinculado de esos mensajes no se ve motivo para impedir que esté dando clase», sostienen las mismas fuentes.

La decisión fue recibida con enfado por una parte del alumnado, que ayer intentó impedir que el profesor impartiera sus clases con normalidad en la facultad de Farmacia. Según han trasladado los estudiantes, consiguieron parar la clase después de concentrarse en los pasillos con una pancarta bajo el lema 'Faxismoa unibertsitatetik kanpora (fuera el fascismo de la universidad)'. La vicerrectora del campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida, se reunió con ellos para explicarles los motivos que han llevado a la UPV a decretar su vuelta.

«¿Por decir la verdad soy facha? Pues soy facha y muy orgulloso» o «las bolleras que votan a la izquierda tienen menos luces que una vela» son algunos de los comentarios que se habían publicado en sus redes sociales. Además, también se subieron imágenes de la bandera de Israel con el mensaje «Tú eres el ganador», en relación al conflicto armado con Palestina.