El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

¿Cómo educar en la era de las pantallas? El debate hace tiempo que está encima de la mesa y la inmersión de los escolares ... en las tecnologías digitales ha disparado la «preocupación» de muchas familias, alertadas por el número de horas que pueden llegar a pasar delante de dispositivos, entre las horas del colegio y las que invierten en sus propios hogares. Solo en el aula, el 46% de los alumnos vascos pasa un mínimo cuatro horas al día frente a una pantalla. Los datos también alertan de que las comunidades autónomas que más uso hacen de las pantallas tienen peores resultados académicos, y Euskadi es una de ellas. Los profesores lo notan, los padres también.

En torno a esta inquietud se reúnen hoy en Eibar cientos de familias vascas en la primera Asamblea General de Altxa Burua, el movimiento creado e impulsado por las familias que busca retrasar la edad de uso del móvil y que ya cuenta con un centenar de centros escolares vascos adheridos, tanto públicos como concertados, además de 150 grupos repartidos por toda Euskadi (80 en Gipuzkoa).

Durante el encuentro, se va a presentar un marco de cinco propuestas dirigidas a la comunidad educativa para avanzar hacia una digitalización saludable. Entre otras cuestiones, se plantea dejar los teléfonos en casa y los portátiles en el aula, ya que «llevarlos a casa no mejora necesariamente el rendimiento académico y en muchos casos puede empeorarlo». También se propone priorizar la lectura de textos en papel y retirar los libros digitales como herramienta principal de aprendizaje, así como establecer un calendario de consumo digital en cada centro y el profesorado decidirá qué días y durante cuánto tiempo puede usar la pantalla en cada asignatura, siempre que no se supere los límites correspondientes a su franja de edad.

Tiempo de uso El 46% de los alumnos vascos pasan un mínimo de cuatro horas frente a las pantallas en el aula

El marco de referencia ha sido un extenso informe realizado por un grupo independiente de expertos en el que han participado psiquiatras, psicólogos, pediatras, directores escolares, docentes, informáticos, investigadores y doctores, que hablan de la necesidad de «establecer límites claros y firmes a la digitalización», tanto en el hogar como en la escuela. «La evidencia es contundente y los datos actuales muestran con claridad la necesidad de una desconexión digital. En nuestro entorno, más de un tercio de la población menor de edad pasa a diario más de cinco horas con el teléfono móvil, pero además el 46% pasa en la escuela al menos 4 horas frente a una pantalla», subraya el documento. También es contundente al destacar que «la exposición prolongada a las pantallas puede afectar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, además de favorecer un peor rendimiento académico, tal y como está demostrado». Cabe recordar que Euskadi obtuvo los peores resultados de su historia en el informe PISA de 2022.

Fruto de este amplio trabajo de más de 400 páginas sobre la digitalización en el sistema educativo vasco, en el que se analizan aspectos como los riesgos para la salud de los menores, el rendimiento académico, las competencias digitales o el tipo de software utilizados en los centros, se ha elaborado una guía que se difundirá por toda la geografía vasca, para lo que se han impreso 10.000 ejemplares en euskera y castellano. «El objetivo es ofrecer una propuesta para avanzar de la mano –familias, escuelas, instituciones– y posibilitar el bienestar integral del alumnado».

Desde Altxa Burua consideran que «es el momento de reflexionar y tomar medidas sobre una digitalización que ha avanzado con tanta rapidez en la sociedad, en las escuelas y en los hogares. El uso de smartphones en casa y de ordenadores portátiles en el aula no son decisiones aisladas ni inocuas; forman parte de una realidad que a menudo nos ha desbordado. Tenemos la oportunidad de revisar decisiones anteriores», aseguran sin intención de apuntar con el dedo sino «avanzar de la mano». En este contexto, creen que «ha llegado el momento» de buscar un equilibrio, para lo que han elaborado un marco de cinco propuestas.

En primer lugar se plantea establecer un calendario preciso de consumo digital dentro del Proyecto Digital de cada centro: el profesorado decidirá qué días y durante cuánto tiempo puede usar la pantalla en cada asignatura. Para ello, se pide respetar las recomendaciones de los expertos sanitarios; esto es, de 0 a 6 años, 0 horas de pantallas diarias; de 6 a 12, entre 0 y 1 hora y más de 12 años, entre 0 y 2 horas máximas.

Otra de las propuestas es retirar los libros digitales como herramienta principal de aprendizaje y priorizar la lectura de textos en papel y la escritura manual, ya que «favorece una comprensión más profunda, mayor memoria, atención y pensamiento abstracto». En tercer lugar, se plantea implantar una asignatura específica (por ejemplo, un laboratorio tecnológico) donde se aborden estos conocimientos de forma crítica.

Dejar los móviles en casa y los ordenadores portátiles en los centros escolares, salvo excepciones, es otra de las sugerencias. ¿Cómo? Organizando un espacio para guardar y cargar los ordenadores. El profesorado no pedirá el uso de portátiles para tareas en casa salvo en casos excepcionales.

Por último, se pide que el sistema educativo priorice el uso de software libre, reduciendo al máximo la dependencia de plataformas propietarias gestionadas por grandes multinacionales como Google o Microsoft, ya que «el software libre es el único que ofrece mayor control sobre la gestión de los datos propios».