Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

Priorizar los textos en papel es otra de las propuestas que plantea el movimiento Altxa Burua, que se reúne hoy en Eibar en su primera asamblea para lograr una «digitalización saludable»

Patricia Rodríguez
Paula Dalla Fontana

Patricia Rodríguez y Paula Dalla Fontana

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

¿Cómo educar en la era de las pantallas? El debate hace tiempo que está encima de la mesa y la inmersión de los escolares ... en las tecnologías digitales ha disparado la «preocupación» de muchas familias, alertadas por el número de horas que pueden llegar a pasar delante de dispositivos, entre las horas del colegio y las que invierten en sus propios hogares. Solo en el aula, el 46% de los alumnos vascos pasa un mínimo cuatro horas al día frente a una pantalla. Los datos también alertan de que las comunidades autónomas que más uso hacen de las pantallas tienen peores resultados académicos, y Euskadi es una de ellas. Los profesores lo notan, los padres también.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa