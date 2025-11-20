Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera Pedrosa, durante su intervención en la jornada STARTinnova en DV Gunea.

La consejera Pedrosa, durante su intervención en la jornada STARTinnova en DV Gunea. J. M.

Pedrosa denuncia la «conducta inaceptable» de los alumnos que han acosado a un profesor de Santurtzi

La consejera de Educación, en la jornada STARTinnova Day de DV, muestra su «firme apoyo» al docente afectado y defiende la importancia de «educar para un uso ético y responsable de la tecnología» en las aulas

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:55

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha querido salir este jueves al paso del segundo caso de acoso a un profesor vasco que ha trascendido ... en apenas una semana. Y ha aprovechado la jornada STARTinnova Day, organizada por El Diario Vasco, para denunciar la «inaceptable conducta» de los alumnos que han hostigado a un docente en un instituto de Santurtzi.

