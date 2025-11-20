Pedrosa denuncia la «conducta inaceptable» de los alumnos que han acosado a un profesor de Santurtzi

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha querido salir este jueves al paso del segundo caso de acoso a un profesor vasco que ha trascendido ... en apenas una semana. Y ha aprovechado la jornada STARTinnova Day, organizada por El Diario Vasco, para denunciar la «inaceptable conducta» de los alumnos que han hostigado a un docente en un instituto de Santurtzi.

Tal y como ha publicado este periódico, el caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores después de que el profesor afectado haya interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza. Al parecer, los alumnos le grabaron con sus teléfonos móviles y difundieran su imagen manipulada en forma de memes o 'stickers' con la aparente intención de desacreditar al docente y convertirlo en objeto de burla. «Hoy se ha hecho público un caso que tiene que ver precisamente con el uso inapropiado de dispositivos móviles en uno de nuestros centros, que afecta a uno de nuestros profesores», ha subrayado la titular de Educación al inicio de su intervención.

Pedrosa ha querido por ello expresar, en nombre del Departamento de Educación, su «apoyo más firme» al docente afectado y, en general, a todo el profesorado. «Cualquier conducta que atente contra sus derechos o su labor educativa es inaceptable», ha denunciado, precisamente, en el marco de una jornada que gira en torno al uso de la tecnología en la educación.

Pedrosa ha defendido en este sentido que el sistema educativo se sostiene «en la confianza en quienes educan cada día» y que, precisamente, esa confianza se debe «proteger» entre todos. Y ha adelantado que el centro donde imparte clases este profesor ha activado ya los procedimientos previstos en el marco del decreto de derechos y deberes del alumnado. «Desde el Departamento -ha dicho- seguiremos acompañando este proceso con absoluta cercanía y respeto».

La consejera del Gobierno Vasco ha asegurado, además, que situaciones como esta «nos recuerdan la importancia de educar para un uso ético y responsable de la tecnología y de seguir avanzando, junto con las direcciones, el profesorado y las familias, en una cultura digital basada en la convivencia y el respeto». «Y hoy -ha subrayado sobre la jornada STARTinnova Day- hemos venido a hablar también de esto: de un reto que nos interpela como educadores, como familias y como sociedad».

«Reparación social»

La consejera también quiso ayer pronunciarse públicamente tras salir a la luz el caso de una profesora de otro centro educativo vizcaíno, en este caso en Plentzia, que lleva sufriendo acoso por parte de los estudiantes desde hace ocho años. En fechas señaladas como Halloween, decenas de alumnos le lanzaban huevos y otros objetos en su vivienda.

Por ello, la titular de Educación destacó que «lo sucedido es inaceptable», y que, desde el Departamento que lidera, inmediatamente después de conocer lo ocurrido, activaron los protocolos pertinentes y mostraron su total apoyo a la profesora acosada. «Lo que corresponde a esta profesora es una reparación de algún tipo, y lo debemos hacer desde todos los estamentos», dijo Pedrosa, que apuntó que habló con la profesora afectada directamente: «Diría que es una educadora excelente; y lo que nos toca a todos es hacer una reparación social», defendió.