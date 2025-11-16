Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marga, voluntaria de Hazi eta Ikasi, entrega a Salakha y Amine unas fichas con ejercicios. Félix Morquecho

«Marga me ha ayudado con el euskera y con las mates»

La asociación y sus cien voluntarios dan clases de refuerzo a niños para que hagan los deberes y adopten buenos hábitos de estudio fuera del aula

Claudia Turiel

Claudia Turiel

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:27

Un encuentro entre generaciones con un objetivo común: aprender. La asociación 'Hazi eta Ikasi' nació hace casi veinte años después de que un grupo de ... docentes cerca de la jubilación detectara que algunos alumnos tenían dificultades para rendir en clase, en especial, aquellos extranjeros que se unieron en mitad del curso escolar y presentaban problemas con el euskera y otras asignaturas. Pero, precisamente, las familias de estos estudiantes no podían permitirse un profesor particular que ayudara a sus hijos, por lo que este grupo de docentes fundó la asociación Hazi eta Ikasi, que ahora es una red que acoge a 130 alumnos y alrededor de cien voluntarios que, dos veces por semana, se juntan en los distintos locales de la asociación para estas clases de refuerzo. Pero «no solo aprendemos, también lo pasamos bien», asegura Amine, de nueve años, mientras se sienta en el pupitre.

