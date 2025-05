Una madre agrede a la directora de un colegio de Valencia

Joaquín Batista Valencia Martes, 27 de mayo 2025, 11:43 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

La directora del Ceip Cervantes de Valencia sufrió una agresión el pasado lunes a manos de la madre de un alumno, tal y como han denunciado fuentes de la Asociación de Directores de Escuela Pública (ADEP-PV), que representa a equipos directivos de centros de Infantil y Primaria y ha querido «mostrar su más enérgica condena» a una situación del todo intolerable y que lejos de minorar, va en aumento.

Al parecer, según las fuentes consultadas por 'Las Provincias', la madre del niño reaccionó con violencia, abalanzándose hacia la directora a raíz de una queja que le había trasladado su hijo, que posteriormente acabó reconociendo que era mentira.

«Es inadmisible que en pleno siglo XXI el liderazgo y la función directiva sean ejercidos en un contexto de amenaza, intimidación y vulnerabilidad», explican en un comunicado, en el que se ponen al servicio de la agredida y piden a la Conselleria de Educación medidas para mejorar la protección en el ejercicio de sus funciones.

«Los equipos directivos, y por lo general el personal docente, nos encontramos a menudo en una situación de desprotección alarmante frente a conflictos que, lejos de gestionarse desde la palabra, desembocan en actitudes agresivas. Estamos indefensos. Esta realidad debe cambiar. Exigimos a la administración educativa medidas urgentes y eficaces para proteger a los docentes y garantizar entornos escolares seguros, tanto para el alumnado como para el personal de los centros», explican.

«Desde ADEP-PV denunciamos los hechos y nos ponemos a disposición de la dirección del Ceip Cervantes para ofrecerle todo nuestro apoyo, asesoramiento y acompañamiento. No está sola. Estamos a su lado y junto a todas las personas que, día tras día, trabajan con profesionalidad y compromiso por garantizar una educación pública de calidad. Este hecho debe servir para reflexionar y actuar. No se puede educar en el respeto si no se respeta a quien educa», se añade.

Según la última información facilitada por la Conselleria de Educación, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo protocolo de acompañamiento a víctimas de agresiones, las incidencias trasladadas desde los centros se han multiplicado por tres en cinco años. En cuanto a insultos y amenazas a docentes se ha pasado de 246 comunicaciones en 2018 a 739 en 2023. Las agresiones físicas han experimentado una evolución similar: de 203 a 745.