Una lasartearra logra una beca para estudiar dos años un posgrado en China La afortunada es García Arizmendi, titulada en el Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Economía por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) EL DIARIO VASCO Sábado, 17 agosto 2019, 14:31

La joven lasartearra Cristina García Arizmendi, titulada en el Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Economía por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha obtenido una de las 18 becas de estudios concedidas por el Gobierno de China.

La beca permitirá a García Arizmendi, nacida en Lasarte-Oria en 1996, sufragar su estancia de dos años en la Universidad Internacional de Economía y Negocios (UIBE, por sus siglas en inglés) de Pekín y cursará, en inglés, un Máster en Comercio Internacional.

Se da la circunstancia de que la joven lasartearra logró, a su vez, otra ayuda económica, en este caso, en la Universidad de Shanghái, por la que compitió con estudiantes de todo el mundo por una de las veinte becas de esta institución china para estudiar otro posgrado similar, ha informado la UPNA en una nota.

Cristina García Arizmendi realizó en China el tercer curso de los cinco de que consta su doble grado en la UPNA, ya que «como todos los estudiantes del Programa Internacional, es obligatorio estudiar un curso en una universidad extranjera. Así que, cuando llegué a tercero, en septiembre de 2016, estaba deseando vivir nuevas experiencias, y decidí irme lo más lejos posible, a donde normalmente no viajaría», explica.

En este caso, se trasladó a Beijing Union University, en Pekín, y ya allí aprendió chino «desde cero» y llegó al nivel de HSK4, el título oficial de dicha lengua que equivale a un B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

«Además, conocí a mucha gente, entre ellos, un grupo de españoles que estudiaban en el país con becas del Gobierno chino. Entonces vi en el gigante asiático una oportunidad muy buena desde el punto de vista académico y profesional y empecé a prepararme a mi regreso a la UPNA», recuerda.

Ya en Pamplona, además de proseguir con sus estudios de chino, García Arizmendi realizó el trabajo de fin de grado de Economía sobre una temática relacionada con el denominado Imperio del Centro. En concreto, se centró en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y contó con la dirección de María del Mar Rubio Varas, profesora del Departamento de Economía e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics).

El pasado febrero empezó a enviar la documentación a los diferentes organismos para las becas del Gobierno chino y la Universidad de Shanghái le comunicó que me habían ofrecido la beca completa de la institución, la denominada Shanghai University Full Scholarship. Posteriormente, la Embajada de China en España le comunicó que había logrado otra de sus becas completas, la denominada 'Chinese Government Full Scholarship'.

«Aunque tuve muchas dudas, decidí guiarme por lo que siempre he sentido, así que opté por irme a la UIBE en Pekín», señala la estudiante, que iniciará en septiembre su máster en una universidad reconocida en China en el ámbito de la economía y las finanzas.