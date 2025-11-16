Jóvenes emprendedores a la vanguardia de la FP vasca

En 2023 se crearon en Euskadi 91 empresas. Una de ellas fue Immersia Softworks, dedicada al desarrollo de entornos virtuales orientados sobre todo al ámbito ... educativo. Lo particular de este caso es que fue concebida en el seno del CIFP Tartanga LHII, un centro de Formación Profesional de Erandio. Sus promotores eran cuatro alumnos. Aitor Ruiz de Gauna, Víctor Llano, Tamara Negrete y Salvador Argandoña, de entre 24 y 36 años, se conocieron en el curso de especialización de Animación 3D del centro.

Fue el caldo de cultivo ideal para que cristalizasen sus ideas y ganas de emprender. Tartanga forma parte de la iniciativa Urratsbat, que busca fomentar la vocación emprendedora en la FP, uno de los ejes estratégicos del Departamento de Educación del Gobierno vasco. ¿Cómo? Poniendo todas las facilidades del mundo para que los proyectos salgan adelante.

Viki Gómez es profesora, orientadora y coordinadora de Urratsbat en Tartanga. Analiza si las ideas empresariales de los estudiantes tienen o no futuro. En el caso de Immersia Softworks, lo vio claro: «Era buena y viable económicamente», dice con orgullo. Fue la idea adecuada en el momento oportuno. En 2023 Educación comenzó a instalar aulas inmersivas en todos los centros de FP, entornos punteros en los que se trabaja con realidad virtual.

Estos cuatro jóvenes se lanzaron de cabeza a ese nicho, «un mercado entonces emergente». Uno de sus productos estrella tiene que ver con los módulos sobre sostenibilidad que Educación insertó el año pasado en todos los ciclos de FP. Para que la asignaturas no sea algo sólo teórico, han diseñado una 'escape-room' virtual con retos para que los alumnos apliquen de forma práctica lo aprendido.

Son un equipo. Tamara y Víctor se ocupan del tema artístico, Salvador es diseñador y Aitor programador. Juntos desarrollan contenidos para esas aulas inmersivas, de forma que cuando los alumnos se ponen las gafas de realidad virtual puedan ver un taller mecánico, un quirófano, el entorno del Puente Colgante... Lo que toque.

El programa Urratsbat fue clave. Les permitió acceder a la maquinaria del centro educativo, que les habría costado decenas de miles de euros por su cuenta. También les ofrece un vivero, una pequeña estancia en la que trabajar y así ahorrarse el alquiler. Cuentan, además, con el conocimiento de los profesores y están en contacto con otros centros de FP. Condiciones todas ellas que les han permitido crecer en un entorno seguro, sin asumir grandes riesgos. Pusieron de su bolsillo 3.000 euros que ya han recuperado «con creces». «Y mucho tiempo y salud», bromean.

Dos años después, están en la fase de crecimiento para «conseguir nuevos clientes», tanto en el sector educativo como en el empresarial. Además de la realidad virtual, desarrollan proyectos en 3D de distinto tipo.

Se han dado a conocer en ferias, concursos de innovación y emprendimiento... Todas esas horas de vuelo les han dado también habilidades que no se adquieren en un aula: cómo presentarse ante otra empresa, cómo tratar con un cliente, cómo vender un producto... «Ahora ya nos reunimos con empresarios y les hablamos de tú a tú. Nosotros también somos empresarios».

Su jornada laboral es de siete horas y media, que cada uno se organiza como quiere pero que llevan a rajatabla. Eso les sirve para afinar sus procesos internos. «Así sabemos cuánto tardamos en sacar adelante un proyecto para poder vender nuestros servicios a un cliente», señalan. De momento, tanto Víctor como Aitor compaginan la dedicación a la empresa con otros empleos. Aitor, de hecho, comenzó el año pasado a dar clases en el propio CIFP Tartanga LHII. Todavía están muy vinculados al centro de FP que les arropó en su proyecto, pero, más pronto que tarde, dicen, «echaremos a volar solos».