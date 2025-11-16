Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
De izquierda a derecha: Aitor, Salvador, Víctor, Tamara y Viki. JORDI ALEMANY
La vida en las aulas

Jóvenes emprendedores a la vanguardia de la FP vasca

Cuatro estudiantes de Tartanga (Erandio) crearon hace dos años una empresa de realidad virtual, «un mercado emergente», con el apoyo de su profesora. Ahora creen que «es momento de crecer»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En 2023 se crearon en Euskadi 91 empresas. Una de ellas fue Immersia Softworks, dedicada al desarrollo de entornos virtuales orientados sobre todo al ámbito ... educativo. Lo particular de este caso es que fue concebida en el seno del CIFP Tartanga LHII, un centro de Formación Profesional de Erandio. Sus promotores eran cuatro alumnos. Aitor Ruiz de Gauna, Víctor Llano, Tamara Negrete y Salvador Argandoña, de entre 24 y 36 años, se conocieron en el curso de especialización de Animación 3D del centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  8. 8 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jóvenes emprendedores a la vanguardia de la FP vasca

Jóvenes emprendedores a la vanguardia de la FP vasca