El emprendedor Jon Duroudier fue el protagonista del primer encuentro entre emprendedores y estudiantes de STARTinnova, celebrado el pasado 9 de octubre en el centro Deutsche Schule de Donostia. La sesión, que se desarrolló en formato digital, abrió el ciclo de tres charlas incluidas en la edición actual del programa.

Durante su intervención, Duroudier compartió su experiencia al frente de NX Technologies, empresa que en sus cinco años de trayectoria ha desarrollado un inversor innovador para vehículos eléctricos, un producto único en el mercado por sus prestaciones. Gracias a su apuesta por la investigación y la tecnología, la compañía colabora con marcas internacionales de primer nivel como Porsche Engineering, AVL, Ferrari, Sevcon, Infineon, Littelfuse y Punch Powertrain.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de formular sus propias preguntas al ponente, dando lugar a un interesante intercambio sobre innovación, emprendimiento y las claves para poner en marcha una idea con éxito. A continuación, se presentan algunas de las preguntas planteadas.

-¿Cómo fueron los primeros años de la empresa?

-No tengo muy buen recuerdo de los primeros años porque fueron muy duros. Me fui a Alemania, estuve siete años trabajando en automoción y a la hora de volver a casa estuve pensando qué hacer. Volví un 3 de marzo de 2020 y vino la pandemia. Todos los planes que tenía se frenaron. El primer año fue muy duro porque las empresas estaban pensando en cómo salvar los muebles y nadie pensaba en comprar nuevas cosas y nuevas tecnologías. Los dos primeros años fueron muy duros hasta que conseguimos el primer cliente.

-¿Nació emprendedor o se hizo emprendedor?

-Creo que es un reflejo de lo que he visto en casa, donde hay una empresa familiar. Y diría que ha sido culpa de mi padre. Siempre he tenido lo que me ha hecho falta y pocas veces lo que he querido. Estar fuera de la zona de 'confort' e intentar adaptarte a algo diferente te hace ver que no hay nada imposible y si te lo curras, lo sacas.

-¿Qué cualidades debe tener un emprendedor?

-Ser inconformista, tener confianza y creer en ti mismo. También trabajar, divertirte con lo que haces y tener aguante. Ser un poco analítico, no ahogarte en el primer problema que veas. Ser constante y trabajador. No hay un gran secreto. Es echarle ganas.

Consejo «Tienes que ofrecer algo nuevo, algo diferente porque si sacas más de lo mismo, te va a ganar el más grande »

-¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado al desarrollar esta tecnología y cómo los ha superado?

-Veníamos de desarrollar ese tipo de componentes para larga serie y parte de la innovación recae en traer un producto de altas prestaciones de larga serie a series cortas. Es un mercado que está creciendo y al que los grandes competidores a nivel mundial no tienen acceso. El reto ha sido que los clientes se crean que una empresa de cinco personas pueda hacer un componente la mitad de pesado, el doble de potente y super-eficiente. Te dicen: '¿Cómo lo haces tú y no la empresa que factura 1.000 millones?'. Romper esa barrera de confianza, y que poco a poco te crean, ha sido el principal reto al inicio de la empresa.

-¿Cómo consiguieron la financiación para empezar?

-Cuando iniciamos el proyecto y lo estábamos perfilando, contactamos con BIC Gipuzkoa, que es una entidad de Diputación que te ayuda y te da un pequeño importe para empezar a hacer tu concepto y dar los primeros pasos. Luego conseguimos dar con un fondo y ellos nos hicieron la primera aportación semilla, que fue de 200.000 euros. Con eso teníamos gasolina para arrancar y conseguir el primer empleado. También con fondos propios porque si tú no pones de tu bolsillo, nadie te va acompañar.

-¿Qué enfoque estratégico siguen para diferenciarse de la competencia?

-Tienes que pelear. No caer en la complacencia. No creerte que eres suficientemente bueno porque, si te lo crees, te van a comer. Nos hemos diferenciado por la tecnología, por el servicio que estamos dando. Y de cara al futuro, tenemos que ser capaces de mantenerlo con una escala y estructura mayores. El reto de escalar y mantener la frescura, la agilidad y los valores es complejo.

-¿Qué factores consideran determinantes para haber logrado la confianza de marcas como Ferrari o Porsche?

-Diría que hay diferentes claves. Al principio, tú vas con tu idea, con un Power Point y le tocas la puerta a un grande y no te va a hacer ni caso. Hay riesgo en que una empresa contrate a una startup sin recorrido porque sabe que si tú fallas, falla el proyecto. La clave para esos proyectos es generar credenciales, enseñar resultados, hacerles ver que no van a ser el primer tonto que te compra y, con eso, generas confianza.

Éxito «El éxito para uno puede ser ganar mucho dinero, para otro tener tiempo libre... Para mí es haber conseguido montar mi empresa en casa»

-¿Cómo se afrontan los obstáculos cuando aparecen en el camino?

-Analizas el caso, miras la trayectoria y reflexionas si has hecho tú el fallo o es el cliente el que no está acertando o no está alineado contigo. Si crees que lo que haces tiene sentido y consigues evidencias, se trata de remar. Siempre habrá problemas. Pero al final es darle la vuelta.

-¿Qué es el éxito para usted?

-Para uno puede ser ganar mucho dinero, para otros tener tiempo libre, para otros jugar en segunda. Para mí es haber conseguido montar mi empresa en casa, haciendo cosas que se parecen a lo que hacía en Austria y Alemania.

-¿Qué importancia tiene ofrecer algo novedoso para encontrar un hueco en el mercado?

-Al final quieres que alguien te dé su dinero por algo que tú tienes y le tienes que dar valor. Puede ser en el producto, en el servicio, en todos los puntos que tienes en contacto con él. Tienes que ofrecerle algo nuevo, algo diferente. Si sacas más de lo mismo vas a acabar compitiendo en precio y ahí gana el más grande. Tienes que poder tener algo diferente en una de las patas, que pueda generar ese valor para posicionarte y sobrevivir. Si eres uno más en el mercado, tu aventura terminará ahí.