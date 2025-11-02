Ikasleen VIII. Biltzarrak 2030 Agendari lotutako GrAL nabarmenenak aitortu ditu
Jakintza-arlo guztietako 149 lan aurkeztu dira, 50 euskaraz, 84 gaztelaniaz eta 15 ingelesez, 55 gradu desberdinetakoak; ardatz bakoitzeko 8 Gradu Amaierako Lan saritu dira
A. Urbieta
Donostia
Igandea, 2 azaroa 2025, 20:02
EHUko ikasleen VIII. Biltzarrak 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruan graduko ikasleek egindako ikerketa lanak ikusarazi eta aitortu zituen Bilboko Bizkaia Aretoan, 'Gure Gradu Amaierako Lanek mundua aldatzeko balio dute' izenburupean egindako saioan.
Jakintza-arlo guztietako 149 lan aurkeztu dira, 50 euskaraz, 84 gaztelaniaz eta 15 ingelesez, 55 gradu desberdinetakoak: 56 Gizarte Zientzietan eta Zientzia Juridikoetan, 30 Ingeniaritza eta Arkitekturan, 22 Osasun Zientzietan, 15 Zientzietan eta 26 Arte eta Giza Zientzietan. Parte-hartzaileen artean 97 emakumeak izan ziren eta 52 gizonak. Ardatz bakoitzeko 8 Gradu Amaierako Lan saritu dira, Zerbitzuen bidezko Ikaskuntza metodologian oinarrituta hobekien garatutakoa eta poster formatuko onena
Jasotako lanak biltzarraren ardatz tematikoetan kokatu ziren, honela: 83 Pertsonetan, 20 Oparotasunean, 38 Planetan eta 8 Bakean eta Aliantzetan. Bestalde, parte hartu duten ikasleek EHUko hiru campusetan egin dituzte ikasketak, honela banatuta: 95 lagun Bizkaiko Campusean, 26 Gipuzkoakoan eta 28 Arabakoan. Kongresuaren edizio honetan bost saio tematiko paralelo antolatu ziren, non lau ardatz tematikoak sartu ziren (Pertsonak, Oparotasuna, Planeta eta Bakea eta Aliantzak).
Edizio honetan poster sail bat aurkeztu zen berritasun gisa, formatu horrek ikerketa modu bisual, argi eta zehatzean aurkezteko eta defendatzeko aukera ematen duelakoan. Antolatzaileen aburuz, plataforma ezin hobea da GrALen funtsezko puntuak komunikatzeko eta interesa modu zuzenagoan eta dinamikoagoan bereganatzeko. Hala, 35 poster aurkeztu ziren, eta horietatik 24 kongresuaren egunean azaldu ziren Bizkaia Aretoko hallean.
Unai Izquierdo aktore eta kazetariak gidatu zuen itxiera ekitaldia. Gainera, Los Judas de la Impro konpainiaren bat-bateko antzerki emanaldia izan zen ekitaldian, eta sari banaketa Asier Blas EHUko Ikasleen Gaietarako eta Gizarte Konpromisorako errektoreordeak egin zuen.
Sarituak
Honako ikasle hauek izan ziren sarituak euren lanengatik: Lander Ruiz Pehaut (Farmazia), 'Biobateragarria den biotinta baten garapena, 3D inprimaketa bidez, zauri kroniko in vitro eredu bat eratzeko'; Alexandra del Campo Bascuñana (Sorkuntza eta Diseinua), 'Zénit, la novela gráfica sobre TDAH'; Aitor González González (Biologia), 'Hondakin-urak tratatzeko fitoarazte-sistemen ebaluazioa: diseinua, inplementazioa eta eraginkortasunaren analisia mikrokosmos eskalan'; Paula Benito Ramos (Ingurumen Ingeniaritza), 'Propuesta de una planta de transformación de cereales en Vitoria-Gasteiz para el impulso de la economía circular'; Javier Arambarri Calvo (Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza), 'Desarrollo de algoritmos de percepción y control en ROS2 para robótica móvil'; Adrian Mena Ruiz (Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza), 'AgroFind: Aplicación serverless para trazabilidad agrícola mediante blockchain'; Nahia Miranda Suescun (Kriminologia), 'La autopsia psicológica como herramienta de investigación y prevención del suicidio: análisis y propuesta de un organismo para su aplicación en España'; Eider Huerta Giralt (Filologia), 'Motivos de la literatura épica bizantina y postbizantina, tradición y comparación con la épica española: Diyenís Acritis y Mio Cid'; eta Aimar Arrona Ponce (Lehen Hezkuntza), 'Adimen urritasuna duten pertsonen gizarteratzea: Ikaskuntza-Zerbitzu bidezko esperientzia bat, Real Genuine futbol taldearekin'.