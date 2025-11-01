«Los idiomas ayudan al desarrollo cognitivo, académico y profesional»

Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la EHU, Jasone Cenoz cuenta con un interminable currículo. Experta en multilingüismo, el Gobierno Vasco ... le reclutó para el grupo de expertos en Educación. Se expresa con corrección en euskera y castellano, con un tímido acento americano que denota sus experiencias en Estados Unidos.

– Ha participado en la reciente visita de una delegación de Singapur para conocer el sistema educativo vasco.

– En Singapur tienen un nivel muy alto de educación y son multiculturales. Hablan sobre todo inglés, pero cuentan con varias etnias que introducen el tamil, el chino mandarín y el malayo. Además, también tienen inmigrantes, no solo vietnamitas o filipinos, sino de negocios, procedentes de América o Europa. Por todo esto, tenían interés en conocer el sistema educativo vasco, sobre todo por dos razones: el plurilingüismo y la inclusividad. Querían ver qué prácticas se hacen aquí en las que poder inspirarse.

– ¿Qué tenemos en Euskadi como para enseñar?

– En multilingüismo nuestro sistema educativo es muy conocido en el panorama internacional. Tenemos tres lenguas como mínimo en el currículum. Se añade el francés y alemán para algunos. Pero, más allá de ello, está cómo se trabajan las lenguas: que el euskera sea la segunda para la mayoría y, en cambio, se utilice como idioma vehicular en la enseñanza, es un aspecto importante, como lo es la incorporación de alumnado inmigrante.

– Ya que lo cita, ¿cómo introducir el multilingüismo a esos alumnos vulnerables que llegan con el curso avanzado?

– Es un reto. Los datos dicen que 8.000 alumnos se incorporan con el curso en marcha. Es un desafío sobre todo para el profesorado. Algunos son hablantes de español pero otros no. Y su incorporación a nivel lingüístico es fundamental porque la lengua es necesaria para todas las materias. Es algo básico. Si no entiendes el idioma en clase de Matemáticas...

– ¿Cómo se afronta ese reto?

– Hay un programa muy importante, que para Singapur también ha sido atractivo, que se llama Eusle. Es un programa intensivo en el aprendizaje del euskera, con dos horas diarias. Podían ser más, pero son dos horas diarias. Que sea intensivo hace que se avance más: eso es científico. Pero, a la vez, es un programa inclusivo porque están en clase con sus compañeros todo el tiempo, exceptuando esas dos horas. También es importante que están con un profesorado especialista.

– Hay quien es partidario de quitar el euskera a estos alumnos.

– No es cuestión de quitar el euskera u otra lengua. Para integrarse en nuestra comunidad es importante aprender euskera. Por muchas razones. Primeramente, para tener conversaciones en puestos de trabajo y situaciones de la vida diaria. Pero es que aprender euskera también tiene beneficios para el aprendizaje de otras lenguas. Ayuda mucho a desarrollar la conciencia metalingüística, es decir, a reflexionar sobre la lengua. Es un idioma muy interesante a nivel de sintaxis, de manera que puedes conocer mejor cómo funcionan las lenguas. Aprender diferentes idiomas es muy importante para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo académico y para el futuro profesional. Los idiomas se enriquecen entre sí. Lo interesante es tender puentes para que sea más fácil aprender.

– ¿Ve que hay una conciencia de ello entre las familias?

– Hace poco se hizo una encuesta sobre el catalán y el 90% de encuestados decían que en Cataluña es importante como un ascensor social y económico. Citaban la integración, como herramienta para poder pertenecer más al sitio en el que estás. Aquí no veo tanta unanimidad en torno a esta idea.

– Ha hablado de que las dos horas de intensivo en euskera podrían ser más. ¿Deberían?

– Hay otras posibilidades, sí. Hay programas con el galés y recientemente con el catalán, igualmente en Países Bajos. Allí el alumnado inmigrante lo tienen año o año y medio solo con el holandés. También hay aulas de acogida acelerada en catalán, con cuatro días a la semana solo en catalán, sobre todo con alumnado latino, para llegar a nivel de A2 en cuestión de meses. En este caso solo van un día a clase con el resto.

– ¿Qué le parece el método?

– A nivel de aprender una lengua, cuanto más intensivo, mejor. Lo que pasa es que hay que valorar más cosas: el nivel de inclusividad, por ejemplo. Conocer bien la lengua te permite integrarte, pero estar poco en el centro con los demás... Hay que valorar cada caso.

– ... y evitar la segregación.

– Visité en EE UU un colegio de una red de escuelas internacionales, públicas, solo para inmigrantes. Todos extranjeros recientes con nivel bajo en inglés. Pensé que aquello era un gueto, al menos desde nuestra perspectiva. Los resultados para ese tipo de alumnado eran mejores en ese centro que en otros lugares. Tenían un secreto.

– ¿Cuál?

– El profesorado. Elegían a profesores súper motivados por sacar a este alumnado adelante. Gente que daba muchísima importancia a su cultura, que estaba orgullosa de su cultura. Era un profesorado que creía en ese proyecto. Porque a menudo ocurre que cuando separas al alumnado, no crees que los de menor nivel vayan a progresar. Allí sí. Y valoraban la interculturalidad.

– ¿Sugiere que se debería hacer algo así en Euskadi?

– No. Nosotros a eso le llamamos gueto. Lo que digo es que no solo se trata de cómo distribuir a los alumnos: si pongo dos vulnerables en un aula no segrego y si pongo cinco, sí. Depende de cómo se les atiende con el profesorado. De que el profesorado esté preparado y crea en este proyecto. Cuando se separan grupos, puede ser más cómodo dar clase a los de más nivel, porque pueden ir a un ritmo más homogéneo. Pero, ¿qué pasa con el grupo más bajo? Que muchas veces tiene menos recursos o el profesorado no cree en la posibilidad de que vayan a aprender realmente. Hay menos confianza por parte del alumnado y del profesorado. La separación tiene ese peligro.

– El profesorado, por tanto, tiene la gran clave.

– Y también el propio centro. El sistema tiene que estar convencido de que esos alumnos más vulnerables pueden salir adelante. Es importante compartir maneras de gobernanza y prácticas docentes para ver qué funciona mejor, que es lo que interesa a la sociedad. No interesa un alumnado que se queda atrás, ni un alumnado frustrado.

– ¿Y el multilingüismo ayuda?

– Conocer idiomas es bueno a nivel comunicativo, pero también a nivel cognitivo. Aporta destrezas importantes para muchas cosas. Lo importante es trabajar más las lenguas. Con el castellano necesitamos el desarrollo de las competencias más académicas, pero con el euskera necesitas esas competencias y, además, las comunicativas, porque el castellano ya está en la calle. El hecho de que el euskera sea lengua vehicular en los colegios puede llevar a un bilingüismo y multilingüismo más equilibrado y eso es positivo.

– ¿Nos podría explicar el concepto de 'translanguaging'?

– Empezó en Gales para desarrollar el galés junto con el inglés. Nosotros hemos trabajado con tres idiomas, intentando de una manera planificada, como parte de la didáctica, ver qué hay en común en los tres para intentar que se refuercen los aprendizajes con lo que tienen en común.

– Ponga ejemplos, por favor.

– A partir de un texto en euskera, buscamos qué palabras tienen la misma raíz en castellano y en inglés. En textos de ciencias hay términos comunes porque vienen del latín o griego, y el euskera también ha estado en contacto con lenguas románicas desde hace muchos siglos. Entonces, lo que hacemos es trabajar cómo sería ese vocabulario en las tres lenguas. Por otra parte, se aprende a cómo hacer un resumen técnico en un idioma, que tiene que incluir una estructura y contenido. Después, puedes reforzarlo haciendo otros parecidos en otros idiomas.

– Pero, no se trata de mezclar idiomas, ¿verdad?

– No. El producto final es que un texto esté en una sola lengua. Hay una tendencia en EEUU que dice que no podemos hablar de lenguas porque los límites son fluidos. Rechazan las llamadas lenguas nombradas. Piden incluso que el 'spanglish' sea legítimo en escuelas. Nosotros vamos en contra de esa postura porque, ¿qué pasa con las lenguas minoritarias? Porque las palabras de la minoritaria no van a la mayoritaria, sino al revés. Lo que hay que aprender a nivel académico y comunicativo es a hablar y utilizar cada lengua bien. Además, para lenguas como el euskera, el llamarle con un nombre y el que exista el concepto de euskera es fundamental para sus hablantes. Mira Etxepare, cómo en siglo XVI, siendo el euskera el oprimido, le da importancia, reivindica su existencia y cita su libro propio.

– ¿Ayuda o perjudica la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de idiomas?

– Aporta mucho. Tiene muchas ventajas. Puedes corregir textos o pedir que te explique qué has hecho mal, por ejemplo en cuanto a una regla gramatical. Puede ayudar al profesorado para dar ideas a aplicar en clase. Ahora bien, lo importante es tener espíritu crítico para ver qué puede funcionar en mi contexto.

– ¿Son buenas las traducciones?

– Han mejorado muchísimo. He estado en China y he visto la carta de un restaurante en inglés, lo cual es un gran logro. Es verdad que en idiomas que no conoces tienes que recurrir a lo básico. La comunicación humana no es la misma, por ejemplo a la hora de hacer un artículo científico.