Jasone Cenoz, en el campus donostiarra de la Universidad del País Vasco. Arizmendi

«Los idiomas ayudan al desarrollo cognitivo, académico y profesional»

Jasone Cenoz. Experta en multilingüismo ·

La asesora del Gobierno Vasco en Educación reivindica dos valores propios del sistema vasco: el plurilingüismo y la inclusividad

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:05

Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la EHU, Jasone Cenoz cuenta con un interminable currículo. Experta en multilingüismo, el Gobierno Vasco ... le reclutó para el grupo de expertos en Educación. Se expresa con corrección en euskera y castellano, con un tímido acento americano que denota sus experiencias en Estados Unidos.

