El Gobierno Vasco responde al rector de la UPV/EHU que «con lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación»

Cinco días ha tardado el Gobierno Vasco en responder a la exigencia del rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, de elevar un 80% la ... financiación pública de la institución que dirige para evitar su «parálisis». Lo ha hecho el consejero de Ciencias, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez. «El lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación de la Universidad del País Vasco. Una posible subida de, pongamos por caso, un 10%, sería excepcional en la Administración. Una subida de un 50% no es ni siquiera imaginable. Cuando se hace una propuesta de este tenor, el propósito no es el que se declara. Es otro», ha escrito en su blog.

«Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político», ha añadido el que fuera rector de la universidad entre 2004 y 2009. Pérez apunta también que «cualquier persona que conozca mínimamente cómo funciona la Administración sabe que las variaciones presupuestarias entre dos ejercicios consecutivos casi nunca son de gran magnitud. Las cosas no se empiezan de golpe, ni tampoco se liquidan de un plumazo».

Según el proyecto de Presupuestos aprobado la semana pasada, la UPV/EHU recibirá un montante de 337 millones de euros, un 6,3% más que el año pasado, cuando se le asignaron 317 millones. Bengoetxea reclamó el pasado miércoles 270 millones más hasta alcanzar los 607 para poder hacer frente a sus necesidades más «perentorias» y lograr un impulso hacia la «excelencia». La cifra reclamada por el actual rector, solo comparable a la asignada a Osakidetza, supondría absorber la práctica totalidad de los 653 millones que tendrá a su disposición la consejería para este año.

Un elevado gasto por alumno

El actual rector de la Universidad Pública Vasca destacó tres áreas en las que las carencias presupuestarias que denuncia son especialmente acuciantes. La primera serían unos sueldos poco competitivos para atraer personal docente. Según Bengoetxea, un docente de Bachillerato cobra 2.600 euros netos al mes, bastantes más que los 1.900 que percibe un ayudante doctor que comienza su carrera. «Los salarios distan mucho de los del sector público vasco. No son atractivos para atraer personas formadas y a menudo con experiencia internacional», lamentó.

Las infraestructuras serían la segunda de las áreas «infrafinanciadas». Bengoetxea detalló que la biblioteca central del campus de Leioa tiene goteras desde hace años, que la Facultad de Medicina necesita una remodelación y que hay despachos en todos los campus en los que las temperaturas oscilan entre los 13 y los 35 grados. En último lugar mencionó las carencias en digitalización, lo que obliga, por ejemplo, a procesar «de una a una» las casi 14.000 notas de Selectividad, lo que alarga el proceso y abre la puerta a posibles errores humanos.

La aportación pública a la UPV/EHU se sitúa a la cabeza de España, solo por detrás de La Rioja y Navarra. El Gobierno vasco invierte 9.065 euros por estudiante al año, muy por encima de la media de todo el país, que se queda en 6.671 euros. Hasta aquí, en términos absolutos. Si se tiene en cuenta el PIB, la situación es muy otra. Euskadi queda en este caso la cuarta por la cola, solo por delante de Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha. Lo que lastra esta inversión es el alto gasto por alumno, que roza los 9.000 euros, lo que apenas deja margen de maniobra. Entre las razones de estos elevados gastos se encuentran precisamente los salarios, más elevados aquí. La queja de Bengoetxea en este punto hacía referencia al comienzo de la carrera académica. Esa precariedad inicial se compensaría de forma rápida con complementos que pueden superar los 14.000 euros al año. También contribuiría a esta partida de gastos la duplicidad de carreras en castellano y euskera.

Este choque institucional entre el rector de la universidad y el Gobierno vasco apenas tiene precedentes. Ocurrió un caso similar hace más de 20 años, cuando Manuel Montero estuvo al frente de la UPV/EHU. El historiador, que llegó al cargo en unas elecciones muy cerradas encabezando una plancha constitucionalista, mantuvo un duro enfrentamiento con la consejería de Educación, liderada entonces por Angeles Iztueta (EA). Como resultado de este choque, la institución estuvo cinco años sin aprobar sus cuentas.