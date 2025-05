«En la Formación Profesional Básica sentí que por fin encajaba en un sitio»

Las historias de superación y resiliencia en la Formación Profesional vasca son, a buen seguro, el motor que hace funcionar el engranaje de un sistema ... formativo que aglutina a más de 50.000 alumnos en Euskadi. La experiencia en el ámbito académico señala que a la meta se puede llegar por caminos diferentes, y de esto pueden hablar largo y tendido Valentina Zumeta y Aritz Segurola, antiguos alumnos de la FP Básica en Cebanc que ahora miran al futuro con una ilusión desbordante.

La historia de Valentina es como una especie de laberinto en el que llegó a perderse. Esta joven getariarra encontró la salida donde tantos y tantos jóvenes lo hacen, en la FP. «Mi problema en la Secundaria era el euskera. Me costaba mucho comprenderlo y eso provocaba que los temarios me resultaran más complicados», recuerda, aunque también matiza que «tampoco es que estuviera concentrada al 100% en los estudios». Valentina confiesa que estaba «perdida» y que ya sabía que «4º de la ESO era un curso nulo para mí. Ahí es donde empezaron a enseñarme sitios de FP y de pronto me encontré con la oferta de Cebanc. Me decidí y, francamente, creo que tomé la mejor decisión».

Esta joven guipuzcoana de 27 años terminó sin problemas la FP Básica en el centro del barrio donostiarra del Antiguo y empezó a trabajar, una decisión que le alejó por un tiempo de la formación académica. «Ganas tu propio dinero, te sientes autosuficiente y de pronto piensas que ya no necesitas estudiar», reflexiona Valentina, aunque un tiempo después hizo borrón y cuenta nueva. «Recapacité y en 2022 decidí volver a la FP para hacer un Grado Medio de Administración», se felicita. Tras aprobar todo con nota, dio el salto al Grado Superior este año y su objetivo ahora es «terminar bien este ciclo, con las prácticas y todo, y después ir a la Universidad. Me gusta lo que hago y quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar».

De su experiencia en esta etapa formativa se lleva muchas vivencias positivas, pero sin duda se queda «con el trato que me dieron los profesores cuando entré por primera vez a la FP. Me ayudaron mucho a adaptarme a este nuevo entorno», destaca.

Una empresa propia

A Aritz Segurola, irundarra de 23 años, no le gustaba estudiar. O, al menos, no le llamaba la atención nada de lo que debía aprender en la ESO. «Yo iba a clase sin ganas de nada. Sin motivación. Me tumbaba y oía a los profesores dar las lecciones, con el único objetivo de que pasara el tiempo y poder irme del colegio», se sincera. No tuvo problemas ni con sus compañeros ni con los profesores, «que siempre estuvieron ahí detrás de mí, para apoyarme. Pero es que no me gustaba nada lo que tenía que aprender y no encontraba la motivación», subraya.

Después de repetir 3º de la ESO y de estar al borde de hacer lo mismo en 4º, Aritz y su familia entendieron que era necesario dar un cambio de rumbo a su vida. «Conocía a compañeros de clase y del colegio que habían hecho el formato inicial de la FP y que les había ido bien, así que yo también me animé junto a otros dos chicos de mi clase», cuenta. En la FP Básica de Informática descubrió un mundo nuevo, sus ánimos se elevaron por los aires «y las notas mejoraron de una forma exagerada. De pronto volvía a sentir que iba con ganas a clase, porque me gustaba lo que estaba aprendiendo», recuerda.

Desde entonces hasta ahora la evolución de este chaval de Irun ha sido meteórica. Superó con éxito la FP Inicial, se matriculó en el Grado Medio de Informática y lo aprobó sin problemas y ahora está a las puertas de terminar el Grado Superior. «Estoy haciendo prácticas en una empresa y me queda solo una semana para terminar el curso», relata. Compañía, además, que le ha ofrecido quedarse con ellos después de las prácticas. Su sueño es «montar una empresa de programación. Voy a empezar a ahorrar desde ya», confiesa Aritz. ¿Por qué no?

Varón de entre 16 y 17 años, con dificultades para continuar la vía académica en el sistema educativo ordinario, que «se siente fuera del sistema» y con una mochila personal «complicada». Ese sería el perfil tipo del alumno que accede a la Formación Profesional Básica (también conocida como Inicial), un modelo educativo implementado en Euskadi en el curso 14/15 que no ha parado de crecer desde entonces. «El número de alumnos ha crecido un 36% en una década», informaba ayer Isabel Mendiguren, la directora de Aprendizajes Singulares del Gobierno Vasco, en un foro organizado por Cebanc sobre la FP Básica.

De los cerca de 4.000 jóvenes que se matricularon en los centros vascos de FP en la etapa Básica en el curso 14/15 se ha pasado a los 5.800 de ahora. «Seguir potenciando la FP Básica es uno de los grandes retos de la legislatura actual», expuso Mendiguren, quien también detalló que en estos momentos «hay 83 centros en Euskadi que imparten esta modalidad de FP. De todos ellos 23 son públicos, 43 concertados y el resto están gestionados de forma municipal».

La directora de Aprendizajes Singulares del Gobierno Vasco hizo una extensa radiografía de cómo está en la actualidad el primer escalón de la FP, una etapa formativa en la que, eso sí, apenas hay chicas. «El porcentaje de chicas en estos módulos iniciales suele oscilar entre el 11 y el 15%. Todas las estrategias que hemos puesto en marcha hasta ahora para atraerles no han funcionado... Esa es la realidad», reconoció, antes de apuntar que «lo vamos a seguir intentando con ellas».

Atender «a todos»

En la actualidad el porcentaje de ocupación de plazas en la FP Inicial es del 97% y se estima que el 90% de los alumnos que la superan continúan el itinerario formativo y dan el salto al Grado Medio. Entre los objetivos de esta red educativa, Mendiguren citó algunos como «atender a la población migrante, responder al alumnado que necesita un itinerario adaptado, brindar formación para aquellos que tengan diversidad funcional y atender a las personas sin titulaciones académicas pero que acreditan experiencia profesional».

Tras la intervención de Mendiguren en las jornadas organizadas por Cebanc, se produjo una mesa redonda entre coordinadoras y docentes del centro donostiarra, en el que participaron María Cruz Logroño, Noemi Zaldua, Cristina González y Ainhoa Peña.

De sus conversaciones se pudo extraer la gran complejidad que implica ser profesor en estos módulos iniciales. De ese modo, exponían que «a clase llegan chicos muy jóvenes que han tenido problemas de acoso escolar, que son adictos a las redes sociales, al porno, que han tenido conflictos con Servicios Sociales, que tienen conductas violentas y desafiantes...». Por ello, subrayaron que «la vocación es fundamental en esta profesión». Después, «cuando consigues reconducir al alumno y este toma el camino correcto, la sensación de gratitud es muy grande», admitieron.