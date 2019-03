Felipe VI afirma que «ser joven no es fácil, es necesario» Felipe VI preside la ceremonia de inauguración del WorldMUN, ayer, en Madrid. / EP En la inauguración del WorldMUN, donde cientos de estudiantes debaten con el modelo de la ONU, el Rey exhorta a cambiar el mundo DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Martes, 19 marzo 2019, 00:05

Los estudiantes elegantes y solemnes escucharon a Felipe VI durante la inauguración del Modelo Mundial de las Naciones Unidas de Harvard, que se celebra en Madrid esta semana, donde 2.000 adolescentes se han reunido para debatir temas de interés con la misma dinámica que se emplea en la ONU. «Aprenderéis a abordar los desafíos del multilateralismo, familiarizándoos con las visiones y perspectivas de los diferentes Estados de la comunidad internacional, países con sociedades y poblaciones de culturas y lenguas diversas en sus formas de ver el mundo», aseguró Felipe VI. «Estoy seguro de que este ejercicio que vais a desarrollar será todo un éxito y un verdadero descubrimiento para la mayoría».

El WorldMUN, como se le denomina por sus siglas en inglés (Harvard World Model United Nations), reúne a representantes de unos 110 países por edición, entre los que se cuentan unos 500 de 20 universidades españolas. «Los jóvenes os enfrentáis a una multitud de desafíos que son vuestros en exclusiva», enumeró Felipe VI: falta de oportunidades de empleo, la necesidad imperiosa de capacitación y educación, la rápida transformación de los mercados laborales, el uso de internet y las redes sociales, el logro efectivo de la Agenda 2030 y el cambio climático.

Los participantes parecían tomar nota en sus móviles, donde Instagram se impone a Twitter y otras redes sociales en los comentarios del WorldMUN. «Es esencial para nosotros contar con vuestro compromiso entusiasta», afirmó Felipe VI, en esta edición que contó con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y el BBVA. «Debéis involucraros en todos los temas clave de la vida política y el debate internacional. Esta es la única manera en que podemos aspirar a desarrollar a todas las sociedades para que sean cada vez más democráticas, inclusivas y prósperas».

Como si fuera una sesión plenaria de las Naciones Unidas, los jóvenes 'diplomáticos' escuchaban la exhortación de Felipe VI, en esta edición que por primera vez en 28 años se realiza en España. «Nuestras sociedades han depositado una gran confianza en los jóvenes, que conlleva una gran responsabilidad: la de cambiar y mejorar el mundo que nos rodea. Muchos de vosotros estáis haciendo esto todos los días. Innovando, aportando ideas, avanzando en la tecnología, promoviendo la cultura, defendiendo medidas como la transparencia, en suma, abriéndoos al mundo en general».

Al final de su discurso, Felipe VI citó a Picasso, que dijo una vez 'Lleva mucho tiempo crecer joven'. «Creo que no solo lleva mucho tiempo; se necesita mucho esfuerzo. Porque ser joven no es fácil. Tienes que ser creativo, enérgico y flexible, para ser genuinamente entusiasta acerca de las personas y las cosas. Ser joven no es fácil: ¡es necesario!», recalcó el Monarca durante la inauguración de este particular congreso.