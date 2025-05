Expedientes brillantes llenos de «esfuerzo y dedicación»

Claudia Turiel Viernes, 9 de mayo 2025, 20:08 Comenta Compartir

Una nota académica es más que un número o una valoración. Detrás de ésta se esconden incontables horas de sueño, mucha dedicación y un esfuerzo inmensurable por realizar exámenes, proyectos y presentaciones excelentes. Alba Echeverría, Sara Aramendi, Ainhoa Gandara y Garazi Blanco lo saben mejor que nadie y por ello se han llevado el premio a las mejores estudiantes del territorio. Han sido galardonadas con el reconocimiento de la comunidad universitaria por haber logrado los mejores expedientes de la UPV/EHU el pasado curso en el campus de Gipuzkoa. No es una medalla por la nota obtenida, sino por el trabajo detrás de ella. Al fin y al cabo, todo esfuerzo tiene su recompensa y «merece mucho la pena», coinciden las guipuzcoanas.

Alba Echeverría Ibarra, Administración y dirección de empresas «He disfrutado mucho, y qué mejor manera de terminar»

Aunque memorizar «no es mi fuerte», sacar buenas notas sí lo es. Su capacidad de entender rápidamente los ejercicios y su manejo con los números son una de las habilidades de Alba Echeverría y con la que ha obtenido uno de los mejores expedientes de la UPV/EHU en Gipuzkoa.

A la vez que cursaba la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Alba trabajaba como camarera en un restaurante «los fines de semana, para ganarme un dinerillo». Poco a poco ha ido ascendiendo y a día de hoy «trabajo en ese mismo restaurante pero haciendo uso de mis estudios, con un papel administrativo», cuenta orgullosa. Durante la carrera, Alba ha tenido que hacer malabares para compaginar las clases, los exámenes y las tareas con este trabajo además de las prácticas.

Por todo esto «la organización es algo primordial. Aprovechaba las tardes para repasar y llevar todo al día, doy gracias de que no he necesitado trasnochar», cuenta en tono jocoso. «Las tutorías con profesores» también le han servido de «gran ayuda», añade. Y aunque «siempre he sido buena estudiante» -prueba de ello es que terminó bachillerato «con matrícula de honor»- el reconocimiento le ha generado la misma sorpresa. «No me lo esperaba para nada», admite agradecida. «He disfrutado mucho de la carrera y qué mejor manera de terminarla».

Sara Aramendi Ataun, Psikologia «Gakoa eskoletara joatea eta azalpenak jarraitzea izan da»

Psikologiako graduazio ekitaldian Sara Aramendik diploma jaso-tzeko momentua zeukan buruan, klasekide guztiekin batera. Hala ere, berarentzat ez zen graduazio arrunta izan. «Izugarrizko sorpresa izan zen, ez nuen inondik inora ere ez espero. Uste nuen graduazio ekitaldian oholtza gainera sari bat jasotzera ateratzen zirenak aldez aurretik jakinarazita egongo zirela baina bat-batean nire izena esan zuten eta zur eta lur geratu nintzen». Ekitaldian graduko espediente onenaren saria jaso zuen. Horrelako emaitzak lor-tzeko gogor lan egin behar da, baina beste hainbat gako ere badaude.

«Ez naiz ordu luzez ikasten aritu edo azterketa garaian liburutegitik atera gabe egon. Nire kasuan, 'sekretua' egunerokotasunean eskoletara joatea eta irakasleen azalpenak oso adi entzutea izan da. Modu naturalean egin dut, psikologiako gradua oso interesgarria iruditu zaidalako». Sarak gogora ekarri ditu lau urte hauetan zehar izandako bidelagunak. «Klasekide eta irakasle apartak izan ditut, hori izan da lau urte hauetako altxorrik handiena».

Ainhoa Gandara Donostia, Enfermería «Tengo buena memoria, pero no compito por las notas»

Ainhoa Gandara fue avisada de que recibiría este reconocimiento por parte de la UPV/EHU a través de un correo electrónico y «sinceramente, en un primer momento pensaba que era 'spam'». Menos mal que no terminó eliminando el mensaje, pues le avisaba de que su expediente es uno de los mejores del curso pasado. «No lo hubiera pensado», admite. «Tengo un montón de compañeros, nos hemos ayudado siempre. Me he rodeado de gente muy brillante en la carrera», destaca, sorprendida.

Con todo, Ainhoa confiesa que «no soy una loca de las notas, ni competitiva ni nada por el estilo. Pero sí que me gusta hacer las cosas bien y tengo buena memoria», explica. Eso sí, para ella «el exámen es lo de menos». Carreras como enfermería son muy vocacionales y «si la estudio es porque me gusta aprender sobre el tema, no por sacar buena nota en una prueba». Ejemplo de ello, señala, es que «las asignaturas que más me han gustado, y en mi opinión, las más importantes, son en las que aprendemos a comunicarnos con el paciente, a cómo cuidar bien de ellos, las clases prácticas...» antes que «tener que aprenderse todos los huesos del cuerpo humano».

Garazi Blanco Donostia, Arquitectura «No hay ningún secreto, solo organización y disciplina»

La donostiarra Garazi Blanco es sincera. No le cuesta admitir que, a pesar de haber tenido un paso brillante por el grado de Arquitectura, «no me esperaba para nada este reconocimiento». Por si fuera poco, va más allá y confiesa que «no sabía ni que existía un acto como este». Quizás por ello «me ha pillado todo muy por sorpresa», cuenta. Aun sin buscarlo, sus notas han sobresalido entre las del resto y todo porque «siempre intento hacer las cosas lo mejor posible». No es algo nuevo para ella, pues «en el colegio, en Bachillerato, también he sido buena estudiante». Fue en los últimos años de su etapa escolar cuando decidió cuál sería su camino universitario.

Garazi Blanco se define como «una persona muy creativa. Me gusta mucho el arte, pero también me encantan las ciencias, las matemáticas, física...». Y si hay un grado que aúna todas estas características, es arquitectura. «Lo tenía claro desde hace tiempo», añade. A día de hoy, casi un año después de terminar la carrera, Garazi está estudiando «el máster habilitante, que terminaré en julio». ¿Y después? Aunque no lo tiene claro todavía, la donostiarra se atreve a responder «diseño de interiores, es algo que me gusta mucho».

El reconocimiento hace que Blanco eche la vista atrás y reflexione sobre su época universitaria, años en los que «he necesitado mucha organización. Es muy importante llevarlo todo al día porque si no te pilla el toro y no llegas, sobre todo en una carrera como arquitectura», sentencia. Tal y como deja claro, no hay secretos ni fórmulas mágicas, solo «organización y disciplina. Si dejas que te venza la pereza y dices 'bueno, ya lo haré mañana', al día siguiente no lo vas a hacer y dirás lo mismo». Gracias a esta rigurosidad ha obtenido esta «noticia increíble, la verdad que estoy muy orgullosa».