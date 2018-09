ELA exige a Educación que sustituya a los docentes desde el primer día de baja DV SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 06:30

El sindicato ELA exigió ayer al Gobierno Vasco que sustituya a los docentes desde el primer día de baja, un acuerdo «que está incumpliendo», lamentó la central. En un comunicado, ELA se refirió al acuerdo sobre docentes de la red pública, firmado por Steilas, LAB, CCOO y UGT -ELA no lo apoyó-, que puso fin al conflicto en el sector público de la educación y en el que se incluyó, entre otras medidas, el compromiso de realizar las sustituciones desde el primer día de baja. «Por desgracia -señala la central abertzale-, con el comienzo de curso escolar han empezado a salir a la luz los déficit de los acuerdos firmados y la falta de voluntad para cumplirlos por parte de Educación. Las sustituciones no se efectúan desde el primer día porque el Gobierno no ha previsto recursos para hacerlo». El sindicato hace constar que el resto de puntos del acuerdo -estabilidad laboral o la herramienta para reforzar los recursos en los centros- tampoco se están garantizando. Por todo ello, llama a los trabajadores a «organizarse y luchar frente a esta situación» y exige al Departamento que tome medidas.