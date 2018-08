Así es estudiar en la universidad más al norte del mundo Cerca de 800 estudiantes han asistido en 2017 a alguno de los cursos que se imparten en el Centro Universitario de Svalbard BEATRIZ CAMPUZANO Viernes, 31 agosto 2018, 21:59

En el Océano Ártico, a medio camino entre Noruega y el polo norte, exactamente en las coordenadas 78°13′21″N 15°39′06″E, es decir, en la ciudad más más septentrional del mundo, se encuentra el Centro Universitario de Svalbard (UNIS). No es una universidad cualquiera y llegar a ese centro de estudio no es tan sencillo. Aún así, quién sabe si por la curiosidad que puede despertar estudiar rodeado de bloques de hielo, el centro sigue siendo un reclamo para algunos estudiantes especializados.

De enseñar a 300 alumnos en 2013 han pasado a 794 según el último informe anual de la Universidad que corresponde al 2017. No todos los estudiantes interesados en pasar unos meses a menos bastantes grados pueden enviar su solicitud ya que los cursos que ofrece la UNIS se centran en la investigación en Biología del Ártico, Geología del Ártico, Geofísica del Ártico y Tecnología del Ártico. Contrariamente a lo que se puede pensar no solo los noruegos, por cercanía, se aventuran en pasar un semestre en la UNIS. Son más sí. Casi el 50% de los estudiantes provienen de programas de estudio en universidades noruegas.

No es una universidad cualquiera porque se asiste a clase sin zapatos. Tiene sentido. En realidad, una de las normas que tiene la universidad y que se entiende si se tiene en cuenta el lugar en el que se encuentra es que los alumnos cambien su calzado de la calle por pantuflas para no ensuciar el interior del recinto. No es una medida exclusiva del centro sino que se extiende a cualquier edificio.

¿Dónde está Svalbard y quién vive allí?

Svalbard es un archipiélago en el Alto Ártico. Las siete islas principales y otras muchas de menor tamaño cubren un área total de unos 63 000 km2 (Irlandia tiene una superficie de 70.000 km2) y los glaciares cubren aproximadamente el 60% de la tierra.

En Svalbard hay noruegos y rusos. Estas son las dos comunidades principales: Longyearbyen (noruego) con aproximadamente 2100 habitantes; y Barentsburg (Rusia) con aproximadamente 450 habitantes. También hay asentamientos más pequeños en Ny-Ålesund, Svea y Hornsund.

¿Cómo vestirse a -14º?

La ubicación de Longyearbyen en el Alto Ártico a 78º N requiere un equipo adecuado. La alta latitud resulta en un clima generalmente más frío y más severo que en la parte continental de Noruega, con una temperatura promedio que oscila entre -14 ° C y + 6 ° C. Los cursos de UNIS se basan en gran medida en el trabajo de campo y las excursiones. Por lo tanto, la ropa adecuada es esencial.