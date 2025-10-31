Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ELA exige en los tribunales que los colegios concertados «apliquen la reducción horaria acordada»

El sindicato denuncia que «la mayoría de los colegios concertados incumplen la reducción horaria pactada» y pide que reduzcan dicha hora lectiva de «forma inmediata»

Claudia Turiel

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:00

El Sindicato ELA ha acudido a los tribunales para que «se aplique la reducción de la hora lectiva recogida en el Acuerdo Fin de Huelga acordado» en los centros concertados de Euskadi. En una nota de prensa, la central sindical explica que el intento de conciliación previo a la presentación de la demanda «se produjo a finales de septiembre, pero la negativa de las patronales a reducir esa hora y su finalización sin consenso» ha llevado a ELA a «no tener más remedio que acudir a la vía judicial.»

Según explica el sindicato, «la mayoría de los centros concertados no han reducido la hora lectiva pactada» en el Acuerdo de Fin de Huelga para el curso 2025-2026. Eso sí, señalan que «alrededor del 10% de los centros de iniciativa social sí han decidido omitir las directrices de las patronales y cumplir con lo acordado».

Así, ELA pide a las direcciones de los centros concertados de Iniciativa Social, es decir, aquellos que reciben financiación pública del Estado, que «reduzcan dicha hora lectiva de forma inmediata». Mientras tanto, el sindicato «seguirá trabajando también en la vía de las movilizaciones».

