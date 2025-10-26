Eibar, Irun, Tolosa o Azpeitia, entre las zonas con mayor tasa de alumnos de origen migrante

La segregacion escolar –tanto por origen del alumnado como por el nivel socioeconómico de sus familias– es desde hace unos años una de las ... dolencias más relevantes que padece el sistema educativo vasco, algo que preocupa ya que se entiende por un lado como un indicador de desigualdad social y territorial, y por otro como un obstáculo hacia la cohesión social en Euskadi. La afección es «desigual» en función del área del paciente a tratar, según la evaluación autodiagnóstico elaborada por el Departamento de Educación, que parece tener claro dónde va a tener que incidir más con el bisturí: como es el caso de localidades como Eibar, Elgoibar, Azpeitia, Azkoitia, Errenteria, Tolosa o Irun, que son algunos de los municipios vascos que presentan mayor concentración de alumnado de origen migrante.

Sin embargo, hay una realidad que afecta a todo el organismo educativo: el número de matrículas ha caído un 7,8% en solo diez años, aunque en Educación Infantil (0 a 3 años) el desplome ha sido del 27,1%, por lo que «ha llegado el momento de adoptar decisiones más estructurales, como el cierre o, preferentemente, la fusión de centros».

27% caída de matriculación en Educación Infantil en la última década 15% alumnado se sitúa en el percentil 85 del ISEC, el que indica el nivel socioeconómico y cultural más alto

Así lo refleja el 'Diagnóstico y respuesta a la segregación escolar en Euskadi' elaborado por Isei-Ivei (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación) analizado esta semana en el foro Eskola Bikaina Denontzat (Una escuela excelente para todos) organizado en Vitoria. Tras conocer el análisis que recoge este documento de cien páginas, al que ha accedido este periódico, la consejera de Educación anticipa que las iniciativas adoptadas los últimos tres cursos para combatir la segregación escolar –como la obligación de los centros educativos de reservar plazas para alumnado vulnerable– están teniendo efecto pero «no es suficiente» y aboga por «medidas urgentes».

Segregación por origen Azpeitia, Azkoitia, Eibar, Irun, Elgoibar o Tolosa tienen una alta tasa de origen extranjero

En líneas generales, «los municipios de mayor tamaño tienden a concentrar un porcentaje más elevado de alumnado de origen extranjero», según recoge el citado informe. Pero estos índices son «especialmente elevados» en el área metropolitana de Bilbao así como en Vitoria y algunas otras zonas de Álava. En Gipuzkoa, «se aprecian niveles significativos de concentración» en lugares como Eibar, Elgoibar, Azkoitia, Azpeitia, Irun, Errenteria o Tolosa.

Segregación nivel socioeconómico Donostia presenta mejores datos que Bilbao y Vitoria, pero no en Altza o Bidebieta

La distribución de menores de familias con un bajo ISEC (índice socioeconómico y cultural) «es más equilibrada» en Primaria, mientras que en Secundaria «tiende a concentrarse en determinadas zonas». En Gipuzkoa, «municipios como Azkoitia o Eibar» superan el 20% de alumnado de este perfil, un umbral que en Bizkaia también franquean Bilbao, Basauri, Barakaldo, Sestao, Santurtzi o Etxebarri, así como tres de las cuatro zonas educativas de Vitoria, aquellas en el nordeste de la ciudad. Los autores resaltan el caso de Donostia, con índices de alumnado vulnerable «significativamente inferiores» a los detectados en Bilbao y Vitoria, capitales que en algunas zonas superan el 35% de vulnerabilidad. Aunque se advierte de que no llega a tanto, se señala el distrito este de Donostia (Altza o Bidebieta), donde la tasa de familias desfavorecidas es mayor. Y es que «uno de los factores que más inciden en la desigualdad en la escolarización es la distribución territorial de la población», al existir «relación entre segregación residencial y escolar». El documento también analiza el caso de Ordizia, con un índice de vulnerabilidad del 17,44% de su alumnado, aunque en su único centro concertado es del 21,95% y en el público del 11,11%, una diferencia que ya fue afeada por el Ararteko.

«Decisiones valientes y planificadas» La caída de la natalidad «obliga» a plantear «fusiones o cierres de centros educativos»

El educativo no es el único ámbito preocupado por la caída sostenida de la natalidad en Euskadi, que ha descendido más de un 30% en la última década. Pero el problema es evidente. Educación ya ha adoptado medidas para paliar esta realidad tratando de mantener la actividad de centros con bajo alumnado –concertación de aulas de dos años en centros concertados, reducción de la ratio de alumnado por aula, posibilidad de fusionar grupos en Infantil y Primaria...–. Sin embargo, el departamento estima que «en algunos casos, el número de estudiantes es tan bajo que compromete la función socializadora que debe cumplir un centro educativo», por lo que considera que «ha llegado el momento de adoptar decisiones más estructurales, como el cierre o, preferentemente, la fusión de centros», a pesar de ser consciente de «la reticencia» de familias y municipios.

Brotes verdes Las medidas aplicadas han tenido un ligero impacto positivo en algunas zonas

El diagnóstico de Isei-Ivei también refleja brotes verdes a la hora de atajar la segregación. Por ejemplo, el factor corrector aplicado en la matriculación en Educación Infantil de 2 años, según los datos del presente curso, habría tenido «un impacto positivo, logrando una mejor distribución del alumnado en situación de vulnerabilidad y reduciendo su concentración desigual». Así, el índice de disimilitud –que indica la desigualdad en la distribución del alumnado– sería del 0,44 si se respeta la primera opción de centro seleccionada por la familia, y mejoraría al 0,40 tras la intervención. correctora. La mejoría sería mayor en municipios con menor volumen de alumnado, de acuerdo al informe autodiagnóstico.