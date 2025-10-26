Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Varios alumnos ajenos a esta información se dirigen a un centro educativo de Gipuzkoa. ARIZMENDI

Eibar, Irun, Tolosa o Azpeitia, entre las zonas con mayor tasa de alumnos de origen migrante

El autodiagnóstico de Educación detecta leves mejorías en la lucha contra la segregación escolar, pero advierte de cierres de centros por la caída de la natalidad

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La segregacion escolar –tanto por origen del alumnado como por el nivel socioeconómico de sus familias– es desde hace unos años una de las ... dolencias más relevantes que padece el sistema educativo vasco, algo que preocupa ya que se entiende por un lado como un indicador de desigualdad social y territorial, y por otro como un obstáculo hacia la cohesión social en Euskadi. La afección es «desigual» en función del área del paciente a tratar, según la evaluación autodiagnóstico elaborada por el Departamento de Educación, que parece tener claro dónde va a tener que incidir más con el bisturí: como es el caso de localidades como Eibar, Elgoibar, Azpeitia, Azkoitia, Errenteria, Tolosa o Irun, que son algunos de los municipios vascos que presentan mayor concentración de alumnado de origen migrante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  4. 4 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar, Irun, Tolosa o Azpeitia, entre las zonas con mayor tasa de alumnos de origen migrante

Eibar, Irun, Tolosa o Azpeitia, entre las zonas con mayor tasa de alumnos de origen migrante