Educación permite quitar las cámaras de los colegios que han costado 66 millones

Algunos sindicatos las ven como un medio para «controlar» a docentes y alumnos y habían pedido a los centros públicos que no las conectaran

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El Departamento de Educación ha autorizado a los centros públicos a que desinstalen las cámaras que el propio Gobierno Vasco ha colocado en los ... últimos meses en algunas aulas de todos los colegios e institutos de Euskadi. La actuación ha contado con una inversión de casi 66 millones de euros a cargo de fondos europeos.

