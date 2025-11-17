Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Educación abre una investigación sobre el acoso a la profesora de Plentzia

La viceconsejera asegura que solo han tenido conocimiento de los hechos este curso y evita hablar sobre medidas concretas de castigo a los presuntos agresores

Sara López de Pariza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:33

La viceconsejera de Educación, Lucía Torrealday, se ha pronunciado este lunes sobre el acoso a una profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda ... que se repetía cada noche de Halloween, según desveló este periódico. Torrealday ha señalado que el departamento ha tenido conocimiento de estos hechos únicamente después del último ataque y que la propia consejera, Begoña Pedrosa, ha hablado directamente con la víctima. Ese contacto «se mantendrá» durante todo el proceso de investigación de los hechos.

