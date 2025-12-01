Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así lucirá el nuevo instituto de Secundaria de Urnieta. DV

Educación invertirá casi 19 millones en mejorar las infraestructuras de centros educativos de Urnieta, Astigarraga e Itsasondo

El Plan de Infraestructuras 'Hezkuntza Eraiki 2030' del departamento empleará 125 millones al año para reforzar los servicios públicos esenciales y ampliar las oportunidades del alumnado

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:48

Un presupuesto de 11,6 millones de euros para modernizar las instalaciones del Instituto Egape de Urnieta, de 3,8 millones para el Centro de ... Educación Infantil y Primaria de Itsasondo y de 3,4 para la rehabilitación y ampliación del CEIP de Astigarraga. Estos son algunos de los proyectos arquitectónicos impulsados por el departamento de Educación del Gobierno Vasco dentro del plan Hezkuntza Eraiki 2030, que contará con un presupuesto total de 750 millones de euros; esto es, una media de 125 millones de euros anuales hasta 2030, con el fin de «crear infraestructuras que educan, que cuidan y que conectan con las necesidades reales de nuestro tiempo», según ha señalado la consejera Begoña Pedrosa este lunes en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco.

