Educación invertirá casi 19 millones en mejorar las infraestructuras de centros educativos de Urnieta, Astigarraga e Itsasondo

Un presupuesto de 11,6 millones de euros para modernizar las instalaciones del Instituto Egape de Urnieta, de 3,8 millones para el Centro de ... Educación Infantil y Primaria de Itsasondo y de 3,4 para la rehabilitación y ampliación del CEIP de Astigarraga. Estos son algunos de los proyectos arquitectónicos impulsados por el departamento de Educación del Gobierno Vasco dentro del plan Hezkuntza Eraiki 2030, que contará con un presupuesto total de 750 millones de euros; esto es, una media de 125 millones de euros anuales hasta 2030, con el fin de «crear infraestructuras que educan, que cuidan y que conectan con las necesidades reales de nuestro tiempo», según ha señalado la consejera Begoña Pedrosa este lunes en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco.

En su comparecencia, la consejera ha citado varios proyectos «de gran envergadura», entre los que se encuentran las obras del Instituto de Educación Secundaria de Urnieta, que cuenta con una inversión de 11,6 millones de euros y prevén que finalicen para el «verano de 2027». También ha indicado que en Álava, el CPI-IPI Aldaialde de Vitoria contará con una inversión que supera los once millones de euros, con el inicio de las obras previsto para comienzos de 2026 y que, en Bizkaia, el IES Barandiaran de Leioa dispone de un presupuesto de veinte millones de euros, con las obras ya en marcha y una finalización prevista para finales de 2026. Son las tres actuaciones con mayor presupuesto previstas en la estrategia Hezkuntza Eraiki 2030.

Otras inversiones que ha subrayado Pedrosa son aquellas que «apuestan por la calidad educativa en entornos rurales y con menor población», como el CEIP Itsasondo, que tiene asignada una inversión de 3,8 millones de euros para «impulsar escuelas integradas en el entorno rural». En Bizkaia, el CEIP Haizeder de Ea, cuenta con 8,5 millones de euros y, en Álava, el CEIP Legutio cuenta con 2,7 millones.

3,4 millones para la ampliación del CEIP Astigarraga

En el ámbito de la rehabilitación y ampliación de infraestructuras educativas, la consejera ha citado varias actuaciones. La ampliación del CEIP Astigarraga cuenta con un presupuesto de 3,4 millones; el CEIP Lantziego en Álava, con 3 millones de euros y, en Bizkaia, la intervención en le CIFP Elorrieta-Errekamari, con una inversión de 7,6 millones de euros. Estas obras se enmarcan en el objetivo de «mejorar y adaptar los centros educativos a las necesidades actuales, reforzando la red pública en todo el territorio», ha añadido la consejera

El Plan articula sus principales objetivos estratégicos y los concreta en seis grandes líneas de trabajo. 'Hezkuntza Eraiki 2030' persigue modernizar y hacer más sostenibles las infraestructuras educativas, mejorar la accesibilidad y el confort de los centros, impulsar la transformación digital y la innovación pedagógica e integrar de forma transversal la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género.

Estas seis líneas agrupan la inversión prevista en el plan: nuevas construcciones (30%), rehabilitación integral de centros (35%), aulas flexibles y reto tecnológico-digital (15%), comedores escolares y cocinas integrales (10%), colaboración con ayuntamientos a través del programa Udal Eraiki (5%) y actuaciones vinculadas a diversidad e inclusión (5%)..