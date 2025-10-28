Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una clase de un centro escolar de Eibar. Félix Morquecho

Educación indica que las cámaras instaladas en varios colegios no estarán siempre activadas

El departamento encabezado por Begoña Pedrosa responde a los comunicados de los sindicatos LAB y Steilas criticando la decisión

Martin Ruiz Egaña

Martes, 28 de octubre 2025, 06:26

Comenta

La instalación de cámaras en varios centros educativos públicos de Euskadi, una iniciativa enmarcada en el proyecto de aulas digitales financiado con fondos europeos Next ... Generation, ha generado cierta polémica después de que los sindicatos LAB y Steilas hayan criticado que la medida se ha llevado a cabo «sin haber informado previamente y sin el consentimiento de los trabajadores, las familias y los alumnos que forman parte de la comunidad educativa». El Departamento vasco de Educación replica que «desde el Departamento se remitió una circular para que cada centro decidiera voluntariamente en qué espacios instalar estos dispositivos», y añade que las cámaras «son recursos pedagógicos que permanecen desactivados por defecto y cuya activación depende exclusivamente del profesorado».

