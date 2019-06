Educación exige un mínimo de alumnos en las clases de la EPA Uriarte justifica la reducción de la Educación de Personas Adultas porque si la demanda no es suficiente, «no es viable» MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 junio 2019, 08:05

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco sigue centrado en la elaboración del nuevo decreto que regule la Educación de Personas Adultas (EPA). Tanto profesores como adultos han transmitido estos últimos días su preocupación por este asunto, ya que temen que el Ejecutivo vasco reduzca la oferta de formación no reglada. Pero la consejera de Educación, Cristina Uriarte, defendió ayer que no va a haber reducción de clases, si no que las aulas «se constituyen con un número mínimo de alumnos, como ocurre en todas partes». Por tanto, «si hay demanda habrá clases», pero «si la demanda es ficticia, esa clase no puede continuar. No es viable». Uriarte se manifestó así en la sesión de control del pleno al ser preguntada ayer sobre el tema por Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu.

En relación a la EPA «se ha dicho mucho últimamente», indicó Uriarte, que quiso dejar clara la postura de su departamento en este tema. En sus palabras, «no es cierto que los alumnos vayan a tener tan solo dos años para aprobar cada curso. Cada uno elige en qué asignaturas matricularse para adaptar el curso a sus necesidades». Además, las horas de enseñanza no regladas no se van a limitar, según la consejera, al 5% de las impartidas. «Tanto hoy en día como a partir de ahora, las enseñanzas no regladas supondrán en torno al 22% de las horas impartidas». En este grupo se diferencian las no regladas «prioritarias» con el resto de las no regladas.

En este sentido, Uriarte insistió en la «importancia» de este servicio que ofrecen los centros públicos de enseñanza de adultos, «ofertando una respuesta adecuada a las necesidades que requiere la sociedad».

Segregación escolar

La consejera de Educación también habló sobre la creciente segregación escolar existente en el sistema educativo en Euskadi, aunque subrayó la «complejidad» de este tema, que «aparece de muchas formas y responde a muchos factores».

Entre otras propuestas, destacó la experiencia piloto que lleva a cabo el Gobierno Vasco en colaboración entre el Departamento y varios ayuntamientos, «para establecer puntos de información y orientación». Asimismo, hizo hincapié en que «solo desde la corresponsabilidad podemos responder eficazmente a este reto».