Educación destinará 14 millones a reforzar las competencias del alumnado en matemáticas, lectura y ciencias, materias en las que se han registrado los peores resultados en 15 años. Arizmendi

Educación destina 14 millones a reforzar al alumnado en matemáticas, lectura y ciencias

La consejera defiende que el presupuesto, el más alto de la serie histórica, refleja «el compromiso con la escuela pública»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:46

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco dispondrá en 2026 del presupuesto más alto de su historia, con un total de 3.346,5 millones ... de euros -un incremento del 3% respecto al año anterior- que, tal y como ha explicado este martes la consejera Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco, se destinará a garantizar «una educación equitativa, diversa y con igualdad de oportunidades para todos los alumnos», priorizando la escuela pública y «poniendo el foco en los problemas reales de la ciudadanía», ha señalado. Entre estas cuestiones, la consejera abordó cuestiones prioritarias en el sector educativo como son las mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes, el bienestar emocional del alumnado basado en la equidad educativa y la inclusión del recién llegado o el euskera, el plurilingüismo y la cultura vasca.

