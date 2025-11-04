Educación destina 14 millones a reforzar al alumnado en matemáticas, lectura y ciencias

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco dispondrá en 2026 del presupuesto más alto de su historia, con un total de 3.346,5 millones ... de euros -un incremento del 3% respecto al año anterior- que, tal y como ha explicado este martes la consejera Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco, se destinará a garantizar «una educación equitativa, diversa y con igualdad de oportunidades para todos los alumnos», priorizando la escuela pública y «poniendo el foco en los problemas reales de la ciudadanía», ha señalado. Entre estas cuestiones, la consejera abordó cuestiones prioritarias en el sector educativo como son las mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes, el bienestar emocional del alumnado basado en la equidad educativa y la inclusión del recién llegado o el euskera, el plurilingüismo y la cultura vasca.

Pedrosa comenzó su comparecencia subrayando cómo estos nuevos presupuestos, por segundo año consecutivo los más altos de la serie histórica, «reflejan el compromiso del Gobierno con la educación, alineada con la apuesta clara por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales». En esta línea, ha señalado que los proyectos impulsados por el Departamento en el último año así como las mejoras socioeducativas llevadas a cabo han supuesto la creación de «más de 700 plazas en los centros públicos vascos». Así, la inversión en políticas de inclusión y respuesta a la diversidad alcanzará los 302,5 millones de euros en 2026 -un 5% más que el año anterior-, con la intención de «avanzar hacia una escuela más equitativa». El Departamento también continuará reforzando los equipos BAT (Bullyingaren Aurkako Taldea o equipos contra el acoso escolar) pues «se han consolidado como estructuras clave en los últimos años» para garantizar el bienestar del alumnado.

Entre estas inversiones, el Departamento destinará 14 millones a mejorar en las competencias claves: matemáticas, lectura y ciencias, «los pilares fundamentales para el desarrollo personal ,social y personal del alumnado» a través de los programas Indartuz, Bidelaguna y Eraldaltzen. Esta apuesta responde a los datos de la última Evaluación de Diagnóstico del Gobierno Vasco, que reflejaron un descenso del nivel del alumnado vasco de 2º de Secundaria en ciencias, lectura y matemáticas, los peores resultados en 15 años.

151 millones a becas y ayudas

En lo que respecta a las políticas de becas y ayudas, se destinarán 151 millones de euros (un 9,7% más que en 2025). «Más ayudas para quien más lo necesita», ha defendido Pedrosa. De esta misma forma, el consorcio Haurreskolak -escuela infantil pública para niños hasta los tres años- verá incrementada su financiación en 8,6 millones de euros, un 11,2% más, para facilitar «la conciliación familiar y laboral».

La inversión en infraestructuras será de 130,5 millones de euros, que se destinarán a «nuevas construcciones, obras de mejora y equipamiento» como parte del Plan Hezkuntza Eraiki 2030; una herramienta estratégica para renovar y potenciar las infraestructuras educativas de Euskadi y crear «espacios modernos, saludables y estimulantes que favorezcan el aprendizaje activo y participativo».

Otro de los grandes ejes de la comparecencia de Pedrosa, así como de la inversión de dichos presupuestos, es la Formación Profesional, a la que se destinarán, inicialmente, 65 millones de euros dentro de la la nueva Estrategia Vasca de Formación Profesional 2030 -que movilizará más de 325 millones durante su periodo de vigencia-. «La Formación Profesional vasca continúa siendo un modelo de éxito y empleabilidad», ha celebrado Pedrosa, que además concretó que «el alumnado supera los 51.600 estudiantes, con un incremento del 4,5% de alumnado matriculado en los primeros cursos».

Por otro lado, más de cinco millones del presupuesto de Educación irán destinados a fortalecer el plurilingüismo, el euskera y la cultura vasca en los centros de Euskadi. «Estamos construyendo las bases estructurales de un sistema educativo plurilingüe y culturalmente diverso, con el euskera y la cultura vasca en el centro», ha adelantado la consejera.

Por parte de los grupos de oposición, Ekoitz Arrese (EH Bildu), ha señaladoque «un incremento del 3% no es suficiente para hacer frente al gran reto colosal en este país». Por su parte, Murial Larrea, del Partido Popular, ha incidido en la importancia de «asegurar que todos los alumnos están dotados de dispositivos tecnológicos para evitar una nueva brecha digital» y ha puesto sobre la mesa el problema de natalidad. «¿Se mantendrá este incremento en el presupuesto de Educación?», se ha cuestionado.