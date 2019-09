Educación destina 606 millones de euros para financiar este curso la red concertada La partida incluye un aumento del 2,25% del sueldo de los docentes, el mismo que en la red pública TERESA FLAÑO Martes, 10 septiembre 2019, 13:13

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana destinar 606 millones de euros a la red concertada de la enseñanza vasca para cubrir la previsión de gasto para el curso que ayer comenzó. Según ha explicado la consejera Cristina Uriarte, son 7.157 las aulas, siete menos que el curso pasado, que van a ser financiadas a través del presupuesto del departamento de Educación que corresponden a 2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, además de aulas estables de Educación Especial y de enseñanza de tareas.

En febrero pasado se abrió el plazo para que los centros solicitaran la financiación a través del concierto y se presentaron 314 -120 de Gipuzkoa, 160 de Bizkaia y 34 de Araba-, en donde estudian 171.000 alumnos, el 49,2% del total del sistema educativo vasco. Los 606 millones, una partida superior en 27,5 millones a la del curso 2018-219, se destinan al gasto derivado de la enseñanza que incluye los salarios del personal docente y no docente, así como el funcionamiento ordinario de los centros. Esta cantidad también incluye la subida de un 2,25% de las nóminas, la misma que ya han recibido los profesores de la red pública.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cristina Uriarte ha sido preguntada por la propuesta realizada ayer por Fiscalía General del Estado de instalar cámaras en las aulas para frenar el incremento de abusos sexuales a menores. La responsable de la educación vasca ha señalado que «se trata de un tema muy sensible y de momento no está encima de la mesa. Aquí no ha surgido el tema, ni son una necesidad. En todo caso, habría que realizar una reflexión conjunta con toda la comunidad educativa».