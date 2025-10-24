Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada principal de la Facultad de Magisterio en Donostia. GORKA ESTRADA

Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes

La consejera Pedrosa se muestra favorable a que el máster de Secundaria dure dos años y la carrera de Magisterio, cinco

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco se inclina por alargar un año la formación académica de los futuros docentes. Eso implicaría ampliar de cuatro ... a cinco años la duración del grado de Magisterio para dar clase en Infantil y Primaria; y de uno a dos el máster de Secundaria. Respecto a este posgrado, la consejera, Begoña Pedrosa, señaló ayer la necesidad de que «se haga con más rigor», sea «más extenso» y que se refuerce la coordinación entre administraciones. «Es algo que llevamos pidiendo muchos años», indicó, en una entrevista en Radio Popular.

