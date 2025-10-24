Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco se inclina por alargar un año la formación académica de los futuros docentes. Eso implicaría ampliar de cuatro ... a cinco años la duración del grado de Magisterio para dar clase en Infantil y Primaria; y de uno a dos el máster de Secundaria. Respecto a este posgrado, la consejera, Begoña Pedrosa, señaló ayer la necesidad de que «se haga con más rigor», sea «más extenso» y que se refuerce la coordinación entre administraciones. «Es algo que llevamos pidiendo muchos años», indicó, en una entrevista en Radio Popular.

La consejera se refería, de esta manera, a la propuesta de las facultades de Educación de alargar la formación de los profesores. Según adelantó 'El País', la decisión se votará en la próxima asamblea de la Conferencia de Decanas y Decanas de Educación que se va a celebrar el mes que viene en Las Palmas. La entidad agrupa a responsables de 85 organismos académicos del país. Después será remitida al Ministerio de Educación, que tiene en marcha una reforma de la profesión docente.

Las facultades detectan ciertas lagunas en el máster de profesorado de Secundaria, que cursan estudiantes de diferentes carreras para dar clase a adolescentes en colegios e institutos. Es muy habitual, por ejemplo, ver a ingenieros, arquitectos o físicos impartir la asignatura de matemáticas. Sin embargo, algunas fuentes consideran que el posgrado, que consta de 60 créditos, no profundiza en el ámbito pedagógico para dotar a los futuros docentes de estrategias para trasmitir su conocimiento.

Las facultades de Educación proponen establecer un examen de acceso al grado de Magisterio

Realidad de las aulas

En el caso de Magisterio –en Euskadi el grado se denomina Educación Primaria o Educación Infantil–, el problema es justo el contrario. La formación pedagógica es abundante a lo largo de cuatro años, pero no así la especialización en las asignaturas. Por ello, la propuesta busca reforzar las áreas de conocimiento clásicas y las didácticas específicas de matemáticas, lengua, ciencias...

Los decanos también apuestan por establecer un examen de acceso al grado de Magisterio para que los futuros docentes acrediten unos conocimientos mínimos de lengua o matemáticas, además de ciertas habilidades sociales imprescindibles para la profesión. Es algo que existe en muchos países e incluso en comunidades como Cataluña y Baleares.

El informe TALIS de la OCDE, publicado a principios de este mes, revelaba que la mayoría de docentes de España considera que su formación es poco sólida para afrontar la realidad de las aulas. La propuesta que debatirán las facultades busca también añadir formación específica para que los futuros profesionales puedan hacer frente a los retos actuales de la escuela, con aulas más diversas, la inclusión real de todo el alumnado, la educación contra los sesgos de género...