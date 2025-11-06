El consejero de Universidades llamará hoy al rector de la EHU para tratar de poner fin a la lucha institucional

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha anunciado este jueves que hoy mismo llamará por teléfono al rector de la ... EHU, Joxerramon Bengoetxea, para tratar de acercar posturas y poner fin a un inusual choque institucional iniciado la semana pasada entre el Gobierno Vasco y la propia universidad pública vasca con la financiación como telón de fondo. La conversación tendrá lugar un día después de que coincidieran en el acto de inauguración de la Semana de la Ciencia en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. A la entrada ambos se saludaron de manera cortés y compartieron una conversación informal delante de las cámaras, aunque en un ambiente de tensión.

En declaraciones a Radio Euskadi, el consejero se ha mostrado abierto al diálogo, pero ha insistido en que el presupuesto que destinará su departamento el próximo año para la EHU «garantiza una financiación suficiente». Ha reiterado que no hay margen para incrementar esa partida y ha subrayado que las cuentas de 2026 contemplan «más dinero que nunca» para la universidad. «El dato mata el relato», ha zanjado. Ante la pregunta de si percibe intencionalidad política en las críticas del rector, ha respondido que espera que no, aunque no ha ocultado que «tiene alguna sospecha». En esta línea, ayer ya acusó a Bengoetxea de querer utilizar la universidad como «ariete político».

Guerra de cifras

La conversación telefónica se producirá también un día después de que Pérez Iglesias reprochara a Bengoetxea que solicitará una reunión «urgente» con el lehendakari, y no con él. Lo interpretó como «una desautorización en toda regla» a su figura como consejero del ramo, al tiempo que resaltó que ese paso «no es la mejor manera de hacer amigos». Fuentes de Lehendakaritza matizaron pocas horas después que Imanol Pradales está «dispuesto» a encontrarse con el rector para abordar las necesidades de la universidad pública, pero en todo caso sería en el ámbito de la discreción y después de otra reunión entre el consejero y el rector para respetar el orden de prelación. El mandatario vasco ya advirtió el martes que «nunca en su historia la EHU ha contado con tantos recursos, nunca».

Todo apunta a que el rector, que exigió elevar un 80% la subvención que recibe la institución académica para evitar su «parálisis», no dará un paso atrás en su tesis cuando le llame el consejero, que ha reiterado una y otra vez a lo largo de esta semana, al igual que el lehendakari, que los 339 millones de euros de aportación ordinaria -426 en su totalidad- que los Presupuestos vascos asignan a la EHU para el próximo año supone una «cifra récord» y un incremento del 6,9% respecto a la suma reservada para este objetivo en las Cuentas en vigor de este año.

El descencuentro entre el Gobierno Vasco y la EHU se inició la semana pasada cuando el rector pidió elevar la financiación que recibe de Lakua. El equipo rectoral realizó previamente una ronda de consultas internas con el objetivo de cifrar sus «necesidades». Fruto de ese análisis, la institución que lidera Joxerramon Bengoetxea anunció que, según sus cálculos, precisa de 607 millones, una cantidad considerablemente superior a los 402 que ha recibido en 2025. Pérez Iglesias le respondió recalcando que «con un lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación».

Bengoetxea basa su reivindicación en que «el aumento previsto en el proyecto de Presupuestos no es suficiente para abordar la necesaria digitalización de la universidad, el mantenimiento de infraestructuras, la atracción y retención de talento y la gestión del creciente volumen de la oferta académica así como de la actividad investigadora, a la que hasta ahora se ha dado respuesta con el compromiso y sobre esfuerzo de toda la comunidad universitaria: se ha hecho mucho con muy poco».