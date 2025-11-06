Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ayer en un acto en Bilbao. Jordi Alemany

El consejero de Universidades llamará hoy al rector de la EHU para tratar de poner fin a la lucha institucional

Pérez Iglesias insiste en que el presupuesto que destinará su departamento el próximo año «garantiza una financiación suficiente» para la universidad pública vasca

A. I.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:07

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha anunciado este jueves que hoy mismo llamará por teléfono al rector de la ... EHU, Joxerramon Bengoetxea, para tratar de acercar posturas y poner fin a un inusual choque institucional iniciado la semana pasada entre el Gobierno Vasco y la propia universidad pública vasca con la financiación como telón de fondo. La conversación tendrá lugar un día después de que coincidieran en el acto de inauguración de la Semana de la Ciencia en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. A la entrada ambos se saludaron de manera cortés y compartieron una conversación informal delante de las cámaras, aunque en un ambiente de tensión.

