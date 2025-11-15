Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios niños se disponen a subirse a un bus escolar en Eibar. F. MORQUECHO

Competencia pide multas de 100.000 euros por el «boicot» al transporte escolar en 2023

Un total de 35 empresas se enfrentan a una sanción por presuntamente ponerse de acuerdo y dejar desierta la licitación para cubrir los trayectos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Autoridad Vasca de la Competencia propone multar con hasta 100.000 euros a las empresas que se negaron a prestar el servicio de transporte ... escolar en los colegios públicos vascos en septiembre de 2023. El organismo considera acreditado que hubo 35 compañías que «boicotearon» la licitación para cubrir las rutas escolares al ponerse de acuerdo para dejar desierto el concurso. También exonera a otras 18 empresas y a siete asociaciones profesionales.

