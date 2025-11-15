Competencia pide multas de 100.000 euros por el «boicot» al transporte escolar en 2023

La Autoridad Vasca de la Competencia propone multar con hasta 100.000 euros a las empresas que se negaron a prestar el servicio de transporte ... escolar en los colegios públicos vascos en septiembre de 2023. El organismo considera acreditado que hubo 35 compañías que «boicotearon» la licitación para cubrir las rutas escolares al ponerse de acuerdo para dejar desierto el concurso. También exonera a otras 18 empresas y a siete asociaciones profesionales.

Las sanciones van desde los 3.256 euros hasta los 101.645, en función del volumen de negocio de cada firma, según consta en la propuesta de resolución que Competencia envió ayer a las partes y a la que ha tenido acceso este periódico. La decisión no es firme, es una propuesta. La última palabra la tendrá el Consejo Vasco de la Competencia.

Todo se remonta al inicio del curso 2023/24. Las compañías de transporte, la mayoría pymes y autónomos, dejaron desierto el concurso público para cubrir los trayectos de las escuelas. Ninguna presentó ofertas en Bizkaia y apenas cuatro lo hicieron en Álava. En Gipuzkoa se cubrieron la mitad de las rutas. En pleno aumento de la inflación, los transportistas denunciaban que las tarifas establecidas por Educación no les permitían cubrir costes.

El pulso de los transportistas obligó a Educación a pagar un 5% más de lo previsto

Ante ese escenario, la consejería que entonces lideraba Jokin Bildarratz trató de obligar a las empresas a cubrir los trayectos mediante una orden de ejecución forzosa. Los transportistas tampoco accedieron y el curso arrancó sin autobuses. La paz llegó una semana después a cambio de negociar algunos cambios en las futuras licitaciones. Ahora, por ejemplo, Educación saca a concurso los lotes en una única oferta y no en tres (una por cada territorio). También ha mejorado sus precios.

Afectar el interés general

Tras más de dos años de investigación, Competencia concluye que «existió una infracción, de acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en un acuerdo de boicot mediante la no presentación a las licitaciones». El organismo calcula que el Gobierno Vasco acabó pagando un 5% más del precio base de licitación en los itinerarios cubiertos por las empresas que participaron en la «conducta anticompetitiva». En los itinerarios adjudicados por medio del procedimiento habitual Educación se ahorró un 8% del presupuesto inicial.

El organismo pide tipificar la infracción como «muy grave» y propone multas equivalentes al 3% del volumen de negocio de las empresas. No obstante, rebaja la petición en los casos de aquellas que operan en otros mercados aparte del vasco para que la multa no sea «desproporcionada».

Por otro lado, Competencia rechaza prohibir a estas empresas volver a contratar con la Administración, tal y como contempla la ley de competencia. Ese escenario podría producir «una afectación al interés general», ya que apenas habría transportistas para prestar el servicio. Cada año, unos 18.000 alumnos de la red pública van en autobús a clase.