La jornada permitió resolver dudas e intercambiar experiencias. Iván Montero

Citas rápidas de 15 minutos para encontrar carrera

Orientación ·

Alumnos de varios centros educativos de Gipuzkoa se reúnen en la Universidad de Deusto con profesionales científico-técnicos

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:09

Citas rápidas, en grupos y con la intención de abrir la mente hacia nuevas salidas... Aunque lo parezca, no es First Dates, sino una iniciativa ... creada para que alumnos de último año de Educación Secundaria conozcan los diferentes caminos del ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Ayer, en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto, unos 130 escolares del colegio Jesuitas de Donostia y de la ikastola de Usurbil Udarregi, pudieron reunirse con profesionales y encontrar su vocación.

