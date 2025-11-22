Citas rápidas de 15 minutos para encontrar carrera

Citas rápidas, en grupos y con la intención de abrir la mente hacia nuevas salidas... Aunque lo parezca, no es First Dates, sino una iniciativa ... creada para que alumnos de último año de Educación Secundaria conozcan los diferentes caminos del ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Ayer, en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto, unos 130 escolares del colegio Jesuitas de Donostia y de la ikastola de Usurbil Udarregi, pudieron reunirse con profesionales y encontrar su vocación.

La dinámica es sencilla. El sitio escogido fue un pabellón deportivo en el que se dispusieron 22 mesas, donde se fueron colocando profesionales de distintos sectores. Cada reunión duró quince minutos y los estudiantes, en grupos de entre cinco y siete, iban pasando de mesa en mesa para hablar con los profesionales de la industria, la investigación o la educación, entre otros.

«Como me gusta el deporte, he visto que Fisiología puede ser una buena opción para cuando me toque decidir» Miren Otsagabia (14 años) Udarregi Ikastola (Usurbil)

Estas jornadas de orientación, creadas por la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque), el Gobierno Vasco y la Universidad de Deusto, entre otros, fueron bien acogidas por los jóvenes que participaron. Miren Otsagabia, usurbildarra de 14 años, aún no sabe qué quiere estudiar, pero cree que esta sesión le ha ayudado a conocer más alternativas. «Es bastante participativa. Nos han juntado en grupos y los profesionales nos han enseñado de qué va su trabajo. Por ahora solo he podido estar en dos mesas, pero ha habido una que me ha interesado mucho. Como a mí me gusta el deporte, he visto que Fisiología puede ser una buena opción para cuando me toque decidir dentro de unos años», afirmaba.

Quien sí tiene más claro a qué se quiere dedicar es Daniel Conde, uno de los 86 alumnos de 14 años de Jesuitas. Antes de la jornada tenía claro que quería estudiar «algo relacionado con la ingeniería», pero no se esperaba que el abanico de posibilidades fuera «tan amplio». «Me gustan bastantes los coches, por eso tenía pensado estudiar Ingeniería Mecánica, pero aquí he descubierto que también hay salidas relacionadas con el desarrollo de software y me parece que en el futuro me gustaría combinar ambas cosas», declaraba.

«He descubierto que hay salidas relacionadas con el desarrollo de software. Me gustaría combinarlo con ingeniería mecánica» Daniel Conde (14 años) Jesuitas (Donostia)

La profesora de Jesuitas Idoia Bengoetxea explicaba por su parte que aunque «es la primera vez que venimos», los alumnos ya vienen preparados para responder a las tres patas de la actividad: «sus gustos; preparar unas preguntas para los profesionales, y una breve presentación de ellos mismos para que los expertos sepan cómo orientarles».

Desestigmatizar la Ciencia

Este programa, que cumple su cuarta edición, tiene como principal objetivo «desestigmatizar las carreras científico técnicas», alega Edurne Gastón, miembro de Elhuyar, una de las entidades organizadoras. «La gente cree que no va a ser capaz de seguirlas y muchos estudiantes tienen miedo a meterse», lamentaba.

La iniciativa contó con la participación de 22 profesionales, la mayoría de ellos de Gipuzkoa, de diferentes sectores. «El propósito es que los adolescentes sepan que una carrera te puede abrir una gran variedad de puertas», concluía Ibon Galparsoro, portavoz de la Universidad de Deusto.