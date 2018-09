«Se ha cerrado algún aula, pero también se han abierto» El descenso de la natalidad es uno de los temas de futuro que más preocupa por la bajada de matrículas TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 15 septiembre 2018, 11:05

Kristau Eskola no es ajena a uno de los problemas a los que se enfrentan todos los centros escolares, el descenso de nacimientos que marcarán el futuro de muchos de ellos.

-¿Se está notando la bajada de la natalidad en las matriculaciones en los primeros ciclos?

- Algo sí, pero se notará sobre todo a partir de 2021. Es una cuestión preocupante para el mantenimiento de las aulas concertadas. Hemos pedido al Gobierno Vasco desarrollar un plan que determine el proceso para resituar el sistema educativo vasco, que las normativas sean fruto de la negociación. Si en el año 2012 había, en número globales 130.000 niños entre 0 y 5 años, en 2026 habrá 72.000. Estamos hablando de una bajada de alumnos del 40% y por lo tanto es necesario resituar el sistema. Lo sabemos todos pero no se está afrontando y llegará el momento que nos pillará la hora y será el 'sálvese quien pueda'. Se ha invertido mucho en la formación de profesionales y no se puede decir que sobran algunos. Se puede aprovechar para tener una educación más excelente, con ratios más bajos, mayor implicación en proyectos de innovación, con más recursos humanos.

- ¿Se ha cerrado algún aula porque hay menos matrículas?

- Alguna, pero también se han abierto y mantenemos el nivel.

-¿Esos cierres han supuesto alguna pérdida de puesto de trabajo?

-En algún caso posiblemente sí, pero ya digo que es una incidencia mínima, por ahora.

- El alumnado inmigrante se matricula principalmente en la red pública. ¿Está aumentando en los centros de Kristau Eskola?

- Sí. Desde las delegaciones y el Gobierno Vasco se está aplicando la normativa que ya existía, pero, repito, a la misma función, misma financiación. No puede ser que la matriculación viva de inmigrantes y no reciba ayudas para atenderles. No tiene los mismos derechos un niño que ha venido aquí, independientemente de la red en la que entre. La equidad no se da en torno a la financiación y la provisión de medios necesarios, cuando los alumnos deberían tener los mismos derechos.