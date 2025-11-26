Los centros de enseñanza de iniciativa social vascos harán huelga el 20 de enero

Los centros de enseñanza de iniciativa social de Euskadi protagonizarán una jornada de huelga el 20 de enero para reclamar que Kristau Eskola y AICE- ... IZEA cumpla con «varios apartados firmados en el acuerdo de fin de huelga en febrero de 2024». ELA, sindicato que convoca el paro, denuncia que «desde entonces siguen sin cumplirse varios apartados, como la reducción de la hora lectiva». Además, el mismo 20 de enero se celebrará el juicio sobre la hora lectiva después de que ELA haya acudido a los tribunales.

El sindicato transmite en una nota emitida este miércoles que «pasados 20 meses desde la firma del acuerdo de fin de huelga, algunos de los contenidos pactados en el acuerdo no se están cumpliendo por culpa de la desidia y mala fe de las patronales y del Gobierno Vasco y lo acordado sigue sin recogerse en un Convenio a pesar de que en este periodo se han celebrado 16 mesas de negociación», pero «los trabajadores siguen sin ver avances».

ELA traslada que en el curso 2025-2026 solo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, «decisión adoptada por las direcciones de estos centros omitiendo las directrices de las patronales».

Esta huelga afectará a 200 centros en Euskadi.