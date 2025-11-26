Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los centros de enseñanza de iniciativa social vascos harán huelga el 20 de enero

ELA, el sindicato convocante, denuncia que Kristau Eskola y AICE-IZEA no cumple con lo firmado en el acuerdo de fin de huelga de febrero de 2024

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Los centros de enseñanza de iniciativa social de Euskadi protagonizarán una jornada de huelga el 20 de enero para reclamar que Kristau Eskola y AICE- ... IZEA cumpla con «varios apartados firmados en el acuerdo de fin de huelga en febrero de 2024». ELA, sindicato que convoca el paro, denuncia que «desde entonces siguen sin cumplirse varios apartados, como la reducción de la hora lectiva». Además, el mismo 20 de enero se celebrará el juicio sobre la hora lectiva después de que ELA haya acudido a los tribunales.

